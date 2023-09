Las marchas no harán que las tarifas bajen: gremios le responden a minminas

Uno de los que mostró su inconformismo fue Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quien señaló que se debe trabajar para evitar un apagón real y financiero por falta de oferta en un momento determinado.

“El Gobierno es el que tiene el poder y las mayorías en la Creg, y cuando el ministro de Minas dice que no puede tomar las decisiones por culpa de las empresas, es una falacia. No nos pongamos a hacer populismo de decir que vamos a marchar, ¿con las marchas vamos a lograr bajar las tarifas? No, se tiene que hacer con instrumentos a través de la Creg”, resaltó Sánchez durante el evento Caribe BIZ Forum en Barranquilla.

En ese sentido, agregó que hay que colocar recursos nuevos del Presupuesto General de la Nación.