‘El Niño’ agudiza la crisis energética de la región Caribe

Hay que recordar que el tema tarifario en la Costa es muy complejo. En la facturación no solo se cobra el consumo, también se incluyen otros componentes como el cobro del alumbrado público y la tasa de Seguridad y Convivencia. Este monto representa un 30 % de la factura.

Los operadores de energía, como Afinia y Air-e, se encargan de la distribución y comercialización del servicio y el costo corresponde al 48 % del cobro.

Otros factores que impactan la facturación es la opción tarifaria, que fue implementada durante la pandemia por una deuda acumulada de cerca de cinco billones de pesos en todo el país. El objetivo era que los comercializadores redujeran los costos del servicio para mitigar el ‘golpe’ al bolsillo de los usuarios en ese periodo crítico de la economía, con el compromiso de que los usuarios pagaran la deuda más adelante, cuando se superara la situación.

César Uparela, directivo de Acopi, explica que la opción tarifaria es igual para todo el país; sin embargo, en el caso de la Costa se tiene una adicional que se comenzó a aplicar en el 2021 y va hasta el año 2025, donde se incluyen las pérdidas técnicas y no técnicas. “Nosotros aquí estamos pagando dos opciones tarifarias: la opción tarifaria nacional más la opción tarifaria especial”.

La opción tarifaria nacional rigió entre 2018 y 2023; pero ya están preparando la nueva que va del 2023 hasta el 2028, porque son cada cinco años, explicó.

Con relación a las pérdidas técnicas y no técnicas, Uparela dijo que estas terminan incidiendo en el costo del kilovatio, haciendo que sea el más caro del país. “Nuestra tarifa es un 30 % más alta que en el resto del país, porque estamos pagando dos opciones tarifarias, hablando solamente de energía”.

El directivo explicó que las pérdidas técnicas son las propias del sistema y las pérdidas no técnicas o negras son aquellas conexiones ilegales que se ven en algunos postes, pero también los fraudes que hacen algunos usuarios de los estratos cuatro, cinco, seis e industrial. Esto no se justifica, pero la razón es que no tienen capacidad de pago y recurren a estas prácticas”.

Finalmente, estas pérdidas las terminan asumiendo los que sí pagan sus facturas. “O sea, los honrados tienen que pagar por los rateros. Eso no se ve en ninguna parte del mundo”, expresó.

La fórmula tarifaria le permite a las comercializadoras cobrar al usuario, vía recibo, las pérdidas que se genere por el robo de luz.

Al respecto, Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, dijo que la opción tarifaria fue regulada por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, Creg. “No es posible derogar la norma, como lo planteó alegremente el Superintendente de Servicios públicos. La única solución sería que la Nación las asuma, en beneficio de los usuarios todos, ya que estamos pagando justos por pecadores”.