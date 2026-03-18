La Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) analizó el comportamiento exportador del Atlántico durante el 2025 y las cifras fueron positivas.

En ese sentido, el departamento cerró el año pasado con exportaciones totales por USD2.764 millones, lo que representa un crecimiento del 5, 4 % si se compara con el cierre de 2024.

De acuerdo con Manuel Fernández Ariza, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, este dinamismo es especialmente destacable cuando se contrasta con el modesto crecimiento exportador que tuvo el país, que se ubicó apenas en 0,4 %.

Al desglosar este volumen, el dirigente gremial local destacó un comportamiento estructural. Por un lado, las exportaciones desde las zonas francas del Atlántico alcanzaron los USD464 millones.

“Estamos hablando de un incremento del 1,4 % que es fuertemente jalonado por el crecimiento del 13,5 % específico de la zona franca de Barranquilla. Hoy esta figura de zonas francas representa el 17 % de las exportaciones totales”, señaló Fernández Ariza.

Acto seguido, recalcó que si se mira en retrospectiva, hacia la prepandemia, el salto fue extraordinario.

“Un crecimiento del 178 % en nuestras zonas francas, pasando de una participación del 11 % al 17 % en las exportaciones totales del Atlántico. Por otro lado, el tejido empresarial por fuera de las zonas francas también demostró una dinámica favorable. Estas exportaciones crecieron un 6,3 % en el 2025, llegando los USD2.300 millones”, resaltó el presidente de la CCB.

Les comparto análisis económico acerca del reciente comportamiento exportador del Atlántico.



Este panorama nos muestra un mundo de oportunidades, desde @Camarabaq trabajamos para que ese crecimiento se traduzca en bienestar para todos. pic.twitter.com/XGG2Gvp80c — Manuel Fernández (@mfernandezariza) March 18, 2026

Agregó que el principal motor de este repunte se dio en el componente no tradicional con un destacado comportamiento de minerales no metálicos, específicamente puertas y ventanas, además de aceites y productos agroalimenticios.

“Si analizamos desde una perspectiva de los años recientes, el desempeño del Atlántico es contundente. Frente a la prepandemia hemos crecido un 81 % de exportaciones, superando ampliamente el 26 % promedio nacional. Sin embargo, las cifras también nos marcan la hoja de ruta para el futuro. Si bien nuestras exportaciones per cápita se sitúan en USD728 por habitante, muy por encima del promedio nacional de USD411, todavía estamos lejos de referentes en el Caribe, como Costa Rica, que supera los USD4300 en exportaciones por habitante”, dijo Fernández.

Por último, sostuvo: “En resumen, el Atlántico avanza con firmeza, pero la meta de insertarnos profundamente en las cadenas globales de valor exige redoblar esfuerzos, innovación, sofisticación de nuestra oferta y facilitación del comercio”.