La Superintendenta de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, lideró la inauguración en Barranquilla de la nueva Casa del Consumidor de Bienes y Servicios (CCBS), un espacio que amplía el acceso de la ciudadanía a los mecanismos de orientación, prevención y defensa de sus derechos.

En ese sentido, la funcionaria sostuvo que con esta nueva sede, los habitantes contarán con un punto de atención presencial donde podrán recibir orientación sobre sus derechos como consumidores, acceder a mecanismos de solución de disputas y conocer las herramientas de protección que ofrece la entidad.

JHONY OLIVARES La superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

“La inauguración de esta Casa del Consumidor en Barranquilla es una muestra del compromiso de la SIC con la descentralización y la equidad territorial. Queremos que cada colombiano, sin importar dónde viva, tenga acceso a la protección que merece como consumidor y a los servicios que ofrece nuestra entidad”, señaló Rusinque.

Añadió que la elección de Barranquilla como sede de esta nueva Casa del Consumidor responde a su rol estratégico en el desarrollo del país.

JHONY OLIVARES Sede de la Casa del Consumidor en Barranquilla.

La presencia institucional de la SIC contribuye directamente a fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en una ciudad con alta actividad comercial, y fomentar el uso de herramientas de propiedad industrial e innovación entre emprendedores y empresarios de la región.