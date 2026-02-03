JetSMART Airlines, aerolínea ultra low cost, anunció el inicio de la operación de su nueva ruta directa entre Bogotá y Barranquilla. En ese sentido, los usuarios podrán acceder a tarifas promocionales entre el 3 y el 5 de febrero de 2026 desde los $58.300 con impuestos y tasas incluidos por trayecto, para volar entre el 16 de febrero y el 30 de junio de 2026.

En diálogo con EL HERALDO, Carolina Ruiz, Gerente Comercial de JetSMART en Colombia, explicó que la ruta inicia con dos vuelos diarios, lo que representa una oferta de más de 2.600 sillas semanales.

“De cara a la temporada de Carnaval, y en línea con el incremento esperado en la demanda, la programación de vuelos del 11 al 17 de febrero se ampliará hasta alcanzar 28 frecuencias semanales las cuales serán 19 desde Bogotá 9 desde Medellín, creciendo en un 45% la capacidad comparada con el 2025, facilitando el acceso de viajeros que llegan a Barranquilla para disfrutar de una de las celebraciones culturales más relevantes del país”, señaló Ruiz.

Agregó que a nivel general, al cierre de 2025, la aerolínea superó los 5 millones de pasajeros movilizados en el país, operando 19 rutas nacionales y 7 internacionales, conectando 10 destinos en Colombia, y consolidando una red orientada a una integración territorial más equilibrada.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, celebró esta ampliación de frecuencias, y sostuvo que esto puede ayudar de forma positiva a la economía de Barranquilla y el departamento.

“Esto hará que más gente quiera viajar, porque va a tener accesibilidad para gente de más bajos recursos, y seguramente aumentarán los negocios, la actividad económica, y eso le estamos apuntando, y qué mejor que en una fecha clave para el territorio que los carnavales. Con esto se potencializa aún más el turismo”, socializó Verano a este medio.

Josefina Villarreal Un avión de la aerolínea JetSmart aterrizando en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Por su parte, Camilo Cuello, director regional norte de la Aeronáutica Civil, afirmó: “recibimos con entusiasmo la apertura de la nueva conexión directa entre Bogotá y Barranquilla, operada por JetSMART. Desde la entidad se adelantan esfuerzos permanentes para fortalecer la conectividad aérea del Caribe colombiano con el resto del país, buscando que más colombianos accedan y conozcan su oferta turística, gastronómica y cultural”.

Aunque el funcionario lleva un promedio de 15 días en el cargo, se mostró optimista frente a la gestión que se está haciendo con el objetivo de mejorar la infraestructura del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que presta servicios para Barranquilla. “Estamos trabajando para entregar en óptimas condiciones este aeropuerto que es muy importante para la economía de la región Caribe y el país”.