Barranquilla y su área metropolitana (únicamente Soledad) mantienen la tendencia bajista del desempleo juvenil (personas entre 15 y 28 años). De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo juvenil para el trimestre comprendido entre julio y septiembre del presente año fue del 18,3 %.

Según la entidad, esto representó un descenso de 4,5 puntos porcentuales si se hace la comparación con el mismo trimestre del año pasado cuando el dato fue de 22,8 %.

También se reveló que el número de jóvenes ocupados fue de 191 mil, representando un incremento de 6 mil en relación con el trimestre de julio a septiembre de 2024 cuando había 185 mil ocupados.

Además, entre julio y septiembre del año en curso se encontraron 43 mil jóvenes desempleados. Este número representó un descenso de 12 mil en relación con igual periodo pero de 2024 cuando había 55 mil jóvenes sin empleo.

En diálogo con EL HERALDO, Bryan Corredor, Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, dijo que este territorio ha logrado un trabajo significativo en lo que tiene que ver con la reducción de desempleo juvenil.

“Esto es gracias a diferentes estrategias que se han ido desarrollando en lo que tiene que ver con alianzas institucionales y mentorías para emprendimientos. El alcalde Alejandro Char ha venido trabajando para que aumenten las posibilidades para los jóvenes de vincularse a la educación superior. Desde el Centro de Oportunidades hemos venido implementando estrategias para la empleabilidad en la identificación de perfiles, en el fortalecimiento de habilidades blandas y en la capacitación para el trabajo”, señaló Corredor.

En ese sentido, agregó que el Distrito ha venido trabajando para fortalecer de alguna u otra forma todo el esquema tecnológico, en el que incluso ha tenido su formación desde los colegios distritales para que tengan una buena capacitación en el ámbito informático en el que se destaca el análisis de datos.