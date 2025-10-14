Barranquilla y su área metropolitana (únicamente Soledad) siguen reduciendo el desempleo juvenil. De acuerdo al último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el indicador de desocupación de esta población entre 15 y 28 años fue de 19,7 % para el periodo de junio a agosto de 2025.

Esto, según la entidad, representó un descenso de 3,2 puntos porcentuales si se hace la comparación con igual periodo del año pasado cuando la tasa de desempleo juvenil estuvo en 22,9 %.

Estos datos quieren decir que la tendencia ha permanecido a la baja en este territorio.

El Dane sostuvo dentro de sus indicadores que para ese periodo en Barranquilla y Soledad había 182 mil jóvenes ocupados, mientras que en materia de desempleados, se hallaron 45 mil jóvenes.

Sobre esto, la Alcaldía de Barranquilla ha destacado el avance con pasos firmes en la mejora de sus dinámicas laborales, gracias al fortalecimiento del tejido empresarial y las apuestas de la administración distrital por impulsar el talento local.

“La Alcaldía de Barranquilla continúa fortaleciendo su apuesta por entregar más oportunidades y herramientas a los jóvenes de la ciudad. Con un sistema educativo innovador, que inicia desde los colegios con formación en habilidades digitales, bilingüismo, STEM, doble titulación y continuidad a la educación superior con programas de formación para el trabajo, la Universidad distrital, becas universitarias con Beca de tu Vida, apoyo al emprendimiento a través de Plan Semilla, la Administración impulsa la formación de talento local, el acceso al empleo formal y el crecimiento de nuevos negocios”, señaló.

A nivel nacional, el Dane reveló que para el trimestre junio - agosto de 2025, la tasa de desempleo de la población juvenil se ubicó en 14,8 %, lo que representó una disminución de 2,5 puntos porcentuales si se compara con igual trimestre del año pasado cuando estuvo en 17,3 %.