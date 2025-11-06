El precio del dólar en Colombia para la jornada de este jueves 6 de noviembre inició con un promedio de $3.813, lo que representó un descenso de $26 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.839,47.

La divisa estadounidense se mantiene a la baja con una recuperación del apetito por los activos de mayor riesgo que lo alejó de sus máximos recientes, mientras que la libra esterlina se mantenía a la baja antes de la reunión del Banco de Inglaterra, en la que los inversores anticipan un tono acomodaticio.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la moneda estadounidense ha tocado un precio mínimo de $3.808,55 durante la jornada y un valor máximo de $3.825.

Por su parte, Wall Street abrió este jueves en rojo, mientras los inversores tienen el ojo puesto en la inteligencia artificial (IA) y la política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, que revisa ahora el Tribunal Supremo.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,14 %; el selectivo S&P 500 perdía un 0,12 % y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,25 %.

Hoy, el foco de los inversores está puesto en las empresas tecnológicas enfocadas en IA, como Nvidia, que subía un 0,49 %, o Qualcomm, que bajaba un 1,6 % pese a publicar unos sólidos resultados trimestrales.

Shirl Penney, director ejecutivo de la firma Dynasty Financial Partners, dijo a CNBC que “estamos en una fase muy temprana del superciclo de la IA”, en el que se seguirá realizando “un importante gasto de capital, no solo por parte de las ‘Siete Magníficas’ sino también de grandes empresas financieras como Schwab o JPMorgan”.

Por otro lado, los analistas esperan que el Tribunal Supremo de EEUU falle en contra de la política arancelaria del Gobierno de Trump, pues ayer sus magistrados plantearon dudas sobre su legalidad.

Por su parte, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, ganó 1 %, a USD64,17 por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos, WTI, subió un 1,2 %, a USD60,33.