Hernán Penagos, registrador nacional, ratificó en la tarde de este jueves que todo está listo para el desarrollo de la consulta del Pacto Histórico durante el próximo 26 de octubre.

Lea más: Esta fue la respuesta de Andrés Carne de Res a la SIC tras el cierre de sus locales

Sin embargo, el funcionario aclaró que no es competente para determinar si el ganador de la contienda puede hacer parte del Frente Amplio en marzo.

“Tienen que preguntarle eso a otras autoridades bien sea el juez electoral o el Consejo Nacional Electoral”, precisó.

Luego agregó: “Todo listo para las consultas del próximo domingo. Ya está dispuesto tanto el operativo de seguridad por parte del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública como todo la parte operativa, administrativa y logística de la registraduría. Material electoral dispuesto. Cerca de 20.000 mesas de votación se abrirán el próximo domingo. La registraduría llevará a cabo todo el proceso de procesamiento de la información. Más de 110.000 jurados de votación capacitados para llevar a cabo el escrutinio de mesa y después de las 4 de la tarde los jurados contarán los votos definirán los resultados a través de las actas electorales y la registraduría llevará al proceso de difusión y de consolidación de la información. Esa consolidación de los resultados electorales la publicación se le entregará a las organizaciones políticas para que lleven a cabo el escrutinio general y para que declaren los resultados de los tres estamentos. Presidencia Cámara y Senado”.