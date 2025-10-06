Desde este lunes 6 de octubre personas naturales y comercios pueden realizar pagos y transferencias a través del nuevo botón o zona Bre-B dispuesto por las entidades financieras en sus canales digitales.

Lea: Recomendaciones para evitar estafas con las llaves de Bre-B

Bre-B es el nuevo sistema de pagos inmediatos interoperado de Colombia que permite hacer pagos y transferencias al instante, sin importar la entidad en la que el usuario tenga su cuenta o depósito electrónico.

Shutterstock Bre-B (Billetera de Regulación Especial - Banco de la República), el nuevo sistema público de pagos liderado por el Emisor colombiano.

Este sistema permite realizar transferencias o pagos inmediatos de forma sencilla las 24 horas del día, inclusive si es fin de semana o festivo.

En el nuevo botón o zona Bre-B que está integrado a las aplicaciones móviles y páginas web de las entidades financieras se puede hacer el registro de las llaves, que son identificadores únicos conectados a su cuenta bancaria o depósito de bajo monto.

Lea: Anif dice que con la reforma pensional, el ahorro perdería casi $170 billones a 2040

En resumen, no es más que el dato que cualquier colombiano deberá compartirle a la persona que le va a enviar dinero.

X @BancoRepublica

Como opciones de llaves tiene el número de documento de identidad, el número de celular, un identificador alfanumérico generado aleatoriamente por su entidad y el correo electrónico.

Además, los comercios podrán elegir el código de comercio asignado por la entidad donde tienen su medio de pago.

Una llave solo se puede asociar a una cuenta o deposito, sin embargo, una cuenta o deposito puede estar asociada a varias llaves. Es decir, el ciudadano puede tener varias llaves, dependiendo de la cuenta a la que quiere que le manden el dinero. Puede registrar una por cada cuenta bancaria.

¿Tranfiya dejará de funcionar?

Antes de Bre-B, los colombianos ya contaban con un servicio de tranferencias inmediatas: Transfiya. Ahora, con la llegada del nuevo sistema muchos usuarios se preguntan qué pasará con el anterior servicio.

Lea: Carf sostiene que el desbalance fiscal podría ser mayor en 2026

La respuesta es que Transfiya sí dejará de operar como servicio de transferencias inmediatas porque ahora pasa a formar parte del ecosistema Bre-B. Sin embargo, seguirá funcionando para otras necesidades.

“En Transfiya iniciamos una nueva etapa y desde hoy (6 de octubre) pertenecemos a Bre-B para enviar y recibir dinero de forma inmediata, aportando nuestra experiencia y seguridad a este nuevo sistema con nuestras entidades financieras vinculadas”, indicó ACH, empresa que desarrolló el servicio.

En Transfiya iniciamos una nueva etapa y desde hoy pertenecemos a Bre-B para enviar y recibir dinero de forma inmediata, aportando nuestra experiencia y seguridad a este nuevo sistema con nuestras entidades financieras vinculadas. pic.twitter.com/CkqF0b2Wsa — ACH Colombia (@ACHColombia_) October 6, 2025

Esto quiere decir que el botón de Transfiya desaparece de las aplicaciones móviles de las entidades financieras porque ahora está la opción Bre-B, que cumple la misma función.

Entre los servicios que seguirá ofreciendo Transfiya están las opciones de solicitar dinero y recaudos empresariales.