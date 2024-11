En las últimas semanas, ha surgido una nueva modalidad de estafa que utiliza la plataforma de pagos Transfiya, generando preocupación entre los usuarios de este servicio. La denuncia ha sido realizada por un emprendedor y tiktoker, quien compartió su experiencia a través de las redes sociales, alertando a la comunidad sobre los riesgos que implica el uso de esta herramienta.

Le recomendamos: Germán Ávila Plazas asume la presidencia del Grupo Bicentenario de Colombia

El emprendedor David Flórez, conocido en la plataforma como @decibelpranktv, relató que recibió un mensaje de Whatsapp el cual se refería a una venta de carácter urgente. Sin embargo, al hacer clic en el enlace, se dio cuenta de que había caído en una trampa diseñada por estafadores.

En el mensaje lo estaban apresurando para que enviara el pedido y aceptara un pago que se realizaría mediante la aplicación de Nequi.

“Cuando reviso y voy a aceptar la supuesta transferencia, me encontré con que el valor de la compra era de 124 mil pesos, yo solo tenía que darle aceptar, pero no decía que iba a aceptar un dinero por recibir, sino que, esa persona me había solicitado un dinero”, comentó.

Según informó el joven, el presunto cliente se identificaba como un doctor de un reconocido hospital el cual le solicitaba, de manera insistente, unos detalles así como recibir el pedido de manera muy rápida.

“Si no lees con cuidado lo que vas a aceptar, le puedes estar enviando dinero a una persona sin tu consentimiento y perder el dinero. Tengan muchísimo cuidado, nunca se descuiden o se confíen, pues hay muchas personas muy maldadosas”, agregó el joven.

A partir de su experiencia, el emprendedor aconsejó a los usuarios que siempre verifiquen la autenticidad de los mensajes que reciben, especialmente aquellos que solicitan información personal o financiera.

La situación ha generado una ola de preocupación entre los usuarios de Transfiya, quienes ahora están más alerta ante posibles fraudes. Las autoridades también han hecho un llamado a la población para que se mantenga informada y vigilante, y han instado a reportar cualquier actividad sospechosa.

Le sugerimos leer: Cuidado con las posibles estafas en el Black Friday: la temporada de descuentos inicia el 29 de noviembre