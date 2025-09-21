El presidente Gustavo Petro anunció el pasado sábado que Ecopetrol empezará a importar gas a menor costo para los colombianos. Según el primer mandatario, los altos costos del gas han repercutido de manera directa en las tarifas de energía eléctrica, debido a la fórmula establecida por la Creg.

Asimismo, aseguró que este gas natural será “más barato que el que se importaba antes y en competencia”, haciendo énfasis en que la importación no es nueva en Colombia, pero que en la actualidad solo existía un punto privado de recepción, que era controlado por un empresario.

“Los monopolios privados se prohibieron hace años en la Constitución”, dijo, señalando que dicho empresario ha aplicado precios superiores al nivel internacional.

Respecto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Petro aseguró que su fórmula es una “saqueadora”, y la comparó con “un feudalismo en el mercado colombiano de la generación eléctrica”. Ante esto, el jefe de Estado anunció cambios en la fórmula de la Creg, que reducirían las tarifas eléctricas a partir de 2027.

“He decidido que no haya monopolio de importación, como ordena la Constitución”, enfatizó el presidente.