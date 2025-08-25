El Gobierno publicó para comentarios un borrador de decreto que tiene como propuesta incrementar en un 20 % en el costo de la energía eléctrica para distintas actividades económicas.

Según el borrador de decreto, dicha medida tiene como objetivo recaudar $1.2 billones.

En ese sentido, se reveló que la propuesta incluye la definición de requisitos específicos para la solicitud de exención de la sobretasa, buscando así establecer criterios claros para quienes puedan quedar exceptuados de este incremento.

En el borrador de decreto se tiene planteado que el control de la medida estará a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica.

“Las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica, deben suministrar trimestralmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través del Sistema Único de Información o de la forma que la Superintendencia disponga, la relación de los usuarios industriales a quienes les hayan facturado el servicio”, dice el borrador de decreto.