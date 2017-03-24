La Fiduciaria Bogotá totalizó al cierre de 2016 más de 42.000 clientes y contabilizó activos administrados por $62,7 billones.

Así lo manifestó César Prado Villegas, presidente de la entidad, al dar a conocer el balance de la organización correspondiente a 2016, periodo durante el cual, las utilidades se ubicaron en $73.199 millones, mostrando una variación de 11% frente a 2015.

'Los resultados fueron satisfactorios, debido a que las metas propuestas para los objetivos estratégicos de la compañía se cumplieron en todos los aspectos', señaló el directivo.

Al referirse a los productos que jalonaron este positivo comportamiento, Prado dijo que tuvieron un crecimiento de 28% en ingresos frente al 2015; a pesar de las perspectivas inciertas que se tenían al comienzo de 2016.