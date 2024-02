Valeria, presente y futuro del hockey patín en el Atlántico

“A mí también siempre me dicen: ‘¿Tú juegas en pista de hielo? Cuando les digo que no, me preguntan: ¡¿Entonces dónde?! Les parece extraño”, ratifica Mariana.

A Valeria, su hermana Vanessa y Mariana les toca jugar con hombres en categoría abierta para poder competir a nivel local.

“Toca así porque el hockey aquí está vigente, pero necesita masificación. Hay pocas damas, así que para poder estar activas, les toca competir con mayores. A mí me gustaba y practicaba el patinaje artístico, pero el hockey es muy bonito y me gusta que mis hijas se hayan inclinado por eso. Es un deporte muy integral y que requiere mucha disciplina. Me gusta mucho la pasión que le pone Valeria. Es una actividad muy sana para su crecimiento”, manifestó Claudia Escolar, madre de las hermanas Bustamante.

“Este deporte no ha tenido una masificación adecuada, en algún momento algunos sectores impulsaron el hockey, creció bastante y surgieron muchos jugadores, pero hasta ahí llegó. No hubo impulso ni patrocinio, quedaron los mismos que se han mantenido a lo largo de los años”, expresó Alejandro Correa Vélez, uno de los ‘hockistas’ que surgió del Colegio Sagrado Corazón, que es una de las escasas canteras de esta disciplina en la capital del Atlántico, aunque, aseguran los entendidos, sin la misma fuerza de antes.

“Yo salí del Sagrado, como casi todos los jugadores que hay este momento. El colegio sigue teniendo sus clases y cursos de hockey, pero creo que no tienen el impulso del pasado”, agregó Correa Vélez.