Para Alfredo Arias el triunfo 2-0 de Junior ante Atlético FC significó volver a recuperar la confianza luego de la penosa actuación ante Millonarios. El entrenador destacó el pundonor de su equipo y aseguró que siempre han intentado ir al frente.

Leer también: Junior 2, Atlético FC 0: apareció ‘el Matador’ Báez

“Lo importante era ganar, siempre es lo importante ganar. Veníamos de un golpe duro en tan poquitas horas. Los que les tocó jugar el primer tiempo tuvieron que enfrentar todo ese estado emocional. El equipo no ha dejado de crear o intentar jugar, la idea la sigue manteniendo, lo que pasa es que las primeras fechas encontramos el gol y ahora nos está costando o porque tomamos malas decisiones en el último cuarto, en la definición al arco, pero era importante ganar porque era un juego bisagra para volver a encontrar la confianza. El viernes ya volvemos a competir y hoy era importante ganar”, destacó en rueda de prensa.

El orientador destacó la actuación de Teófilo Gutiérrez, quien jugó todo el compromiso en el estadio Metropolitano.

“En el primer tiempo se hicieron cosas buenas, nos faltó finalizarlas. Si hubiésemos convertido alguna de esas chances el partido se habría alivianado un poco más. Con Teo no estamos haciendo un trabajo especial, sí le estamos pidiendo si puede llegar a estar en su peso. Él tuvo una lesión y a su edad toda para cuesta más recuperar. Aun al no estar a su ideal físico él juega bien, sabe ubicarse en los espacios, cuando tocar, buscar al compañero, todo se le facilita por su talento. Viene de hacer 45 minutos en la altura y 90 en la altura. Hay que destacar su profesionalismo, porque sino, no podría jugar así”, comentó.

Leer más: Jannik Sinner tuvo un debut muy sólido en el US Open

El timonel explicó que los cambios que ha hecho en la nómina en los partidos han sido importantes para mantener el estado físico del plantel.

“En mi análisis que hago yo del equipo, no puedo dejar de lado que nosotros realmente tuvimos seis días de pretemporada y a comenzar. Luego hemos tenido bastantes viajes, somos uno de los equipos que más visitas ha hecho estando en una zona en la que casi siempre tenemos que tomar dos aviones. Los entrenamientos que uno quiere tener y ellos también uno los tiene que pasar a que sean videos, a que sean más cortos, a que no sean tan intensos. Lo que hemos intentado para que no haya lesiones y fatigas, hemos tratado de darle minutos a todos los jugadores, sobre todo a los laterales, todo lo hemos estado rotando”, afirmó.

“Si no cambiábamos el equipo no sé si habríamos ganado todos los partidos que llevamos. Los equipos a veces pierden la consistencia que hay en el juego y la idea está clara. Yo, que soy autocritico, tengo que ser cuidadoso de no verme sumergido en los comentarios y transmitirle a mi equipo que solo ha perdido un partido y ha jugado 11. Yo llevo años acá y es difícil tener un comienzo así de solo perder un partido. Es mejor que haya ese ambiente y que se nos exija, que hayamos perdido ese partido ese día, vamos a tener tiempo para corregir. Es un proceso que requiere calidad de los jugadores, que los tenemos y también esfuerzo”, complementó.

Leer también: La colombiana Emiliana Arango no puede ante el poder de la polaca Iga Swiatek

Por último, Alfredo Arias negó que su equipo tuviera exceso de confianza en el juego.

“No hubo exceso de confianza, para nada. El equipo salió y atacó y quiso hacer las cosas bien. Defendimos bien, ante un equipo tan veloz no recuerdo que hayamos pasado tanta zozobra, sino nuestro arquero hubiese sido figura. Que no te creen tantas situaciones es algo a favor. Cuando tú pretendes atacar siempre, el desequilibrio existe siempre. Cuando uno ataca normalmente dejas tres jugadores atrás. ¿Cómo se logra ganar y no tener ese gustico que fue poco? Convirtiendo los goles. Nos está costando definir las jugadas, es lo que nos está faltando a todo lo que generamos en el campo. Tenemos que mejorar para todo lo que viene, porque esto recién empieza”, concluyó.