Salvó ‘la patria’. En un partido en el que la victoria se le extraviaba a Junior con la ausencia de creatividad del primer tiempo y la falta de contundencia del segundo, el paraguayo Javier Báez apareció vestido de goleador e hizo lo que tanto le costó a su compatriota Guillermo Paiva.

Dos goles de cabeza de Báez le dieron un triunfo al equipo rojiblanco sobre el Atlético FC, este martes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

Después de una etapa inicial floja y frustrante, en la que los ‘Tiburones’ no mordieron con fuerza a un entusiasta adversario de la B, Alfredo Arias movió el banco para el segundo, sus dirigidos se pellizcaron y transformaron el duelo en una herradura que careció de puntada final.

El primer periodo mostró una vez más a un Junior carente de ideas, chispa y profundidad de mediocampo hacia arriba.

Solo Enamorado, por el costado izquierdo, ofrecía una pizca de picante y sal a un ataque insípido. Sin embargo, en algunas oportunidades, como de costumbre, se excedió en el juego individual.

Aunque con todo y su eterno defecto, el extremo era el único que amenazaba al joven equipo caleño, que tampoco vino a meterse debajo de su arco muerto del miedo.

Atlético FC mostró los dientes con un rápido toque en campo rival en el que sobresalían Jhon Steven Aguas (7) y Juan Sebastián Peña (10), dos habilidosos y veloces jugadores a los que les sobraba lo que le faltaba a Junior, ímpetu, ingenio, pimienta.

Los dos generaron varios acercamientos peligrosos y pusieron a trabajar bastante a Jefferson Martínez, quien estuvo más activo y ocupado que su colega Miguel Ángel Suárez.

El golero visitante solo tuvo que intervenir ante un disparo de Guillermo Paiva con sello de gol y ante un remate de Enamorado tras eludir a dos defensores al recibir un buen pase de Teófilo Gutiérrez, que comenzaba a aparecer un poco más.

De resto, las aproximaciones rojiblancas morían al borde del área, en centros pasados o rechazados. El mejor pase de costado fue de Herrera, desde la izquierda tras reemplazar a Navia, que se volvió a lesionar, pero Paiva no lo supo aprovechar y desperdició la más clara oportunidad de anotar en todo el primer período.

En el segundo tiempo, en medio del inconformismo de los aficionados que llegaron al ‘Metro’, Arias excluyó del campo a Ángel y Salazar para darle lugar a Jesús Rivas y Bryan Castrillón, quienes ingresaron enchufados y contribuyeron a cambiarle la cara al equipo que empezó a ser más punzante y decidido.

Enamorado se creció más por la derecha, Castrillón hizo estragos por izquierda y Teófilo Gutiérrez entró en el toque con acierto.

También elevó su nivel de juego Esparragoza, que encendió el aspersor y regó de balones a todos sus compañeros. Se destacó bastante el mediocampista barranquillero. Así mismo Herrera, que, después de un comienzo dubitativo, respaldó muchísimo a Castrillón por la banda izquierda.

Junior arreció en sus ataques e inclinó la cancha hacia la portería visitante. No se le volvió a ver la cara a Jefferson Martínez, el sometimiento era evidente.

Atlético FC, que se notaba minado físicamente, solo resistía los embates del ‘Tiburón’, que lamentablemente no consiguió reflejar en el marcador el dominio que ejerció.

Enamorado fue impreciso en sus centros o no definió por sí mismo. Paiva nunca activó el ‘modo killer’ y despilfarró varias oportunidades. Castrillón se precipitaba y ‘Tití’ no pesaba, afortunadamente estaba ‘el Matador’ Báez.

MINUTO A MINUTO

5. Remate de Peña que Jefferson Martínez controla sin dar rebote.

13. Remate de Paiva que el guardameta rechaza con gran estirada. En el rebote le cometieron falta en el área a Enamorado, pero el árbitro la ignoró.

17. Defensa del Atlético falla en su cabezazo ante centro que le ponen desde la izquierda.

33. Jhon Aguas recibe centro en el área y se lo baja a Peña, que remata englobado. Martínez se esfuerza para mandar la pelota al córner.

39. Cobro rápido de Teo en una pelota quieta, habilita a Salazar y este pone ‘pase de la muerte’ a Enamorado, que no logra rematar con contundencia ni ubicación. Lo bloquearon.

44. Paiva desperdicia un pase desde el costado que le envió Herrera tras buena jugada colectiva de Junior.

45. Excelente pase de Teófilo Gutiérrez a Enamorado, que pisa el área, elude a sus jugadores y remata fuerte, pero encuentra bien parado al cancerbero.

46. Buena tocata de Junior, centro de Herrera y Paiva no logra cabecear oportunamente.

51. Gol de Junior. Cobró de tiro de esquina pasado, Teófilo rescata la bola y la manda al borde del área chica, donde aparece Báez para cabecear y abrir el marcador.

54. Escapada por derecha de Enamorado y centro rasante que el arquero rechaza antes de que Paiva y Castrillón.

56. Enamorado no remata al arco ni redondea el centro a Paiva en otra de sus fugas por el carril derecho.

88. Anulan gol a Castrillón por un supuesto fuera de lugar (no había VAR).

90+5. Gol de Junior. Tiro libre que cobra Teófilo, la pelota se estrella en el horizontal, Báez va por el rebote y de cabeza, casi en la raya, anota el segundo.