Colombia escribió una página dorada en su historia al clasificar por primera vez a los cuartos de final de la AmeriCup, luego de caer en un vibrante partido ante Argentina por 84-83. Aunque la derrota llegó en el último segundo, la selección dirigida por Tomás Díaz aseguró su cupo a la siguiente ronda como mejor tercera del grupo.

Los primeros puntos para el combinado nacional llegaron de la mano de Luis Almanza desde el perímetro. Sin embargo, Argentina tomó rápidamente el control con un largo rally ofensivo que puso el marcador 18-7. El ingreso de Jerson Caicedo le dio aire fresco a Colombia, aportando energía, cuatro puntos y un bloqueo clave para mantener al equipo en juego.

El poder ofensivo de los albicelestes seguía marcando diferencias, pero Braian Angola respondió con triples que permitieron cerrar el primer cuarto 29-17 a favor de Argentina.

En el inicio del segundo cuarto apareció Hansel Atencia, quien venía de anotar 26 puntos en el partido anterior. El base colombiano convirtió un tiro de media distancia y un triple desde la esquina tras asistencia de Angola, confirmando que cuando ambos se conectan, el peligro es inminente. Con una racha de 13-0 en los minutos finales, Colombia se fue al descanso arriba 41-40 gracias a una mejor defensa y a la buena rotación de jugadores.

En el tercer cuarto, Atencia volvió a hacerse presente desde el perímetro, tras una gran circulación de balón que culminó con una asistencia de Michael Jackson. Argentina respondió, pero Luis Almanza sostuvo al equipo con canastas y fuerza en la pintura. Un robo y bandeja con contacto de Angola obligaron al técnico argentino Pablo Prigioni a pedir tiempo muerto. Aun así, los albicelestes cerraron mejor el periodo y se fueron arriba 62-58.

En el último cuarto, tras un tiempo pedido por Tomás Díaz, Colombia reaccionó con triples de Atencia y la fortaleza de Cristian Solís en los tableros. La defensa siguió siendo la principal arma del equipo, permitiéndole darle la vuelta al marcador para ponerse arriba 79-78.

Romario Roque, que no había aparecido en los tres primeros cuartos, emergió en el momento decisivo con seis puntos vitales. Sin embargo, Argentina respondió y entró al último minuto arriba 83-82. En la última jugada del partido, un triple corto de Juan Fernández terminó en rebote ofensivo para Nicolás Brussino, quien anotó debajo del aro y selló el triunfo 84-83 para la albiceleste.

El mejor jugador de Colombia fue Braian Angola, que firmó una actuación estelar con 22 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias.