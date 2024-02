El Bournemouth de Inglaterra ejerció la opción de compra de Luis Sinisterra

"Estoy muy contento por este fichaje. Me encuentro muy cómodo aquí y los aficionados me han tratado muy bien. Me he asentado muy bien aquí y tengo muchas ganas de lo que queda de temporada".

Con pasado en el Once Caldas, Sinisterra dio el salto a Europa en 2018, cuando el Feyenoord holandés pagó 2 millones por él. El Leeds United apostó por él en Inglaterra en el verano de 2022 y pagó 25 millones pata llevarle a Elland Road.