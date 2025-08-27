Aunque vive momentos dulces con el Bayern Múnich, equipo al que llegó en este mercado de traspasos, Luis Fernando Díaz no pierde el foco de la selección Colombia.

Leer también: La ‘Champions’ pone rumbo a la final de Budapest

El extremo guajiro, que es el mejor jugador colombiano del momento, se siente ansioso para poder afrontar el determinante partido que tendrá el equipo nacional ante Bolivia, el próximo 4 de septiembre, a las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano, por la penúltima jornada de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Estoy que me juego. Es un partido súper importante para todos los compañeros. Sabemos lo que nos estamos jugando: es un partido crucial y estamos a nada de clasificar al Mundial. Para algunos, sería el primero, así que voy a dar el máximo, como siempre lo hago. También quiero disfrutarlo, hacer las cosas bien y contar con el apoyo de la gente en Colombia, que será fundamental”, declaró en conversación con los medios de la Federación Colombiana de Fútbol.

El exjugador de Junior habló de la hinchada y aseguró que los necesitarán a todos para lograr la clasificación a la cita ecuménica, lo cual lograrán ganando el compromiso.

Leer más: Carlos Silva es ratificado como técnico en propiedad de Unión Magdalena

“Es una sensación única, inexplicable. Ver a todo el estadio con la camiseta puesta, de amarillo, apoyando, cantando, aplaudiendo. Lo que quieran hacer en ese momento, la verdad, nos llena de orgullo. Solo con ser parte de la Selección ya es algo increíble para nosotros. Cantar el himno y ver que cada colombiano nos está apoyando es crucial. Es un partido muy importante”, afirmó.

“Necesitamos de todos, del cuerpo técnico, de los jugadores y de la hinchada. Sé que lo vamos a conseguir. La hinchada también se merece la clasificación, porque no ha sido fácil. Ellos cumplen un rol fundamental y somos conscientes de que no somos nada sin su apoyo”, complementó.

Por último, Luis Díaz expresó lo bien que se ha sentido recibiendo el apoyo de los fanáticos colombianos en Alemania.

“Donde voy, hay una bandera colombiana. En Liverpool lo viví y ahora en el Bayern también. Siempre están apoyando. Ver una bandera me llena de felicidad y contar con ese respaldo es muy bonito para cualquier colombiano, porque te motiva”, concluyó.