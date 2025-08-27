Javier Báez se vistió de héroe y marcó un doblete que le dio el triunfo 2-0 a Junior ante Atlético FC, este martes, en el estadio Metropolitano, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

El zaguero mostró su felicidad en la rueda de prensa posterior al juego y afirmó que es la primera vez que logra marcar un doblete.

“Es la primera vez que profesionalmente me toca convertir dos goles. Personalmente estoy muy contento porque el equipo pudo mantener el arco en cero, hace muchas veces no lo lográbamos y eso me pone contento”, destacó.

El paraguayo dijo que tenían que mostrar la diferencia que hay entre cada categoría y lo lograron.

“Jugamos contra un equipo que son todos jóvenes, tienen otra dinámica, otra intensidad. Para ellos jugar ante un grande es una oportunidad para mostrarse. Lo pudimos llevar adelante. Tiene que haber una diferencia de categoría, la supimos marcar y eso hará que vayamos más tranquilos a Cali”, apuntó.

“Es un equipo joven, con mucha dinámica, con intensidad, se querían mostrar. Jugar contra un equipo no se les da todos los días por la categoría donde están. Les reflejamos la categoría. Ya no hay partidos fáciles, miren que Boca ante el equipo australiano empató. Se vio reflejado el hecho de una categoría más y nos vamos contentos para lo que será la vuelta en Cali”, complementó.

Por último, Javier Báez señaló lo que le viene pidiendo Alfredo Arias a todos los defensores.

“El técnico nos pide que seamos un equipo corto, eso implica que los defensores estemos en la mitad de la cancha para evitar las transiciones del rival. Sabemos que hoy en día la dinámica y la intensidad es muy importante en todos los equipos. Si nosotros dejamos hacer transiciones, más a un equipo joven, sabemos que es muy difícil. Tratamos de ser un equipo corto, de estar cerca de los volantes hace más fácil recuperar la pelota y así atacar más rápido”, concluyó.