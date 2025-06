César Farías no ocultó su tristeza. Junior se desinfló completamente en los cuadrangulares semifinales y volvió a perder 1-0 ante Medellín, un resultado que lo deja con mínimas chances de clasificar a la final de la Liga-I.

“Dos derrotas son dolorosísimas. A nosotros nos dejan preocupado. Cuando uno va haciendo el análisis hemos contando con mala fortuna. Hemos terminado dos partidos en casa con un hombre menos por lesión, eso condicionó la última ventana. Da rabia interna, generamos situaciones de gol, el equipo se atreve a jugar, va a al arco contrario los tres partidos. Cuando revisamos las expectativas de gol, no hemos debido perder ninguno de los tres partidos, pero esto es el fútbol, no es solo llegar, sino aprovechar las llegadas, resolver con eficacia. Estamos errando mucho y las consecuencias las estamos pagando caro”, declaró en la rueda de prensa posterior al juego.

El estratega aseguró que irán a Medellín en busca de recuperar lo perdido en casa.

“Cuando uno revisa los cuatro goles son más errores nuestros que producción del rival y eso pocas veces sucede. Esto es un equipo dominante que quiere marcar goles, pero que no ha tenido eficacia para hacerlo. Lo estamos pagando durísimo y eso nos tiene al borde de la eliminación. Debemos pensar partido a partido, en la vuelta ya, intentar ganarlo y mejorar la eficacia de cara al gol. Hay que ver si ahora con menos presión nos soltamos más”, afirmó.

“Tenemos que ir a pelear un partido que sabemos cómo hacerlo, que lo hemos hecho en otras ocasiones. Tenemos hambre y rabia para hacerlo. La diferencia es que no hemos hecho los goles y que nos han castigado duro con el arbitraje. No tenemos ninguna excusa, sino ir a Medellín, seguir atacando, buscar el resultado y defendernos mejor de lo que hemos hecho hasta ahora”, complementó.

El técnico se quejó del arbitraje que ha tenido el conjunto rojiblanco a lo largo de esta fase.

“En el primer partido nos anularon un gol con el que pudiéramos tener dos puntos más. En el segundo partido no nos pitaron un penal que al rival sí. En este tercer partido hubo penal contra Jhomier. No hemos tenido eficacia. Ellos metieron tres volantes por dentro para hacer una batalla y para el segundo tiempo pudimos corregir. Cuando uno no tiene el resultado no puede defender lo que se hace bien. En el primer tiempo no fuimos nosotros. Lo que yo digo hoy va a sonar a excusa totalmente. Terminamos con ocho jugadores en la cancha y terminamos en el área rival con una posibilidad de gol”, declaró.

El venezolano expresó que en ningún momento se han entregado y que con todo y lesiones intentaron empatar en el juego.

“No nos hemos entregado, todos los cambios que hicimos fueron para buscar más. Después hay favoritísimo en el que unos prefieren a unos por sobre otros. En estos cuadrangulares hay que gestionar el desgaste o nos puede pasar lo de Paiva, pero no teníamos a Carlos para hacer el cambio. Tenemos que ir a Medellín a jugar, como tantas veces, hacer un gran partido porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista”, comentó.

El DT le disgustó la discusión que se armó entre los dos bancos técnicos en el partido.

“A mí no me gusta el manoseo. En todos los partidos acá nunca he ido al área contraria. Se ve muy feo de arriba cuando la gente te manotea y todo el tiempo están con el cuarto árbitro pidiendo tarjetas. Debe haber respeto con los profesionales, pero también al arbitraje. No está bien lo que pasa, porque es un acto para exponerse en público, porque si tiene un problema va y lo soluciona de otra manera”, manifestó.

Por último, César Farías dijo que solo les queda trabajar y que están en deuda.

“Yo no le tengo que vender nada a la afición, tenemos que ir a traer un resultado, no hay más. Difiero en que nos hemos caído a pedazos. Hasta la última jugada hemos tenido situaciones de gol, lo mismo ante América y Tolima. Hay que trabajar, ir por el resultado. La gente sabe que nos hemos esforzado y no se ha dado, pero eso no es suficiente. Tenemos que ir a Medellín a ganar para revertir la situación, pero sobre todo por nosotros mismos, porque nos hemos esforzado. La opinión del hincha es de ellos, están dolidos, sufren y es normal. Nosotros debemos sentirlo igual, pero tenemos otro tipo de análisis. Tenemos que tragar, ir a jugar y traer el resultado. Estamos en deuda”, concluyó.