Para César Farías Junior dio una muestra de que tiene argumentos para pelear. El equipo rojiblanco venció 3-2 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot en la última fecha del ‘todos contra todos’, un resultado que dejó más que motivado al onceno currambero para el comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga-I.

“Aquí es difícil ganar realmente. Nacional hoy en día ha podido construir un gran equipo, con un estadio lleno, respaldo de su gente, lo viene demostrando internacional y localmente, es el actual campeón. Nosotros sabemos que venimos creciendo. Hoy llegamos a un 62% de rendimiento. Terminó siendo un cierre bonito de esta etapa. Todos sabemos que es un campeonato distinto el que viene por delante”, manifestó en la rueda de prensa posterior al juego.

“Este era un examen para decir que estamos presentes, que nos hemos preparado bien, queremos llegar bien a los cuadrangulares. Vamos a arrancar de local, a tratar de imponernos. Llegamos con todos sanos, pudimos hacer una periodización correcta. Hay que tener los pies sobre la tierra, los ocho equipos son difíciles y complicados”, complementó.

El timonel destacó que atacaron en el juego y que no vinieron a esconderse ni nada similar.

“Atacamos a Nacional con nuestras posibilidades. En el primer tiempo tuvimos alguna chance más que no pudimos concretar. En el segundo tiempo pasaron los laterales, puso un volante interno que es un puntero más. Ellos trataron de conseguir su empate y fueron sumando más gente arriba. Metimos gente con experiencia para bajarle el ritmo al partido y controlar la rebeldía que sacó el rival y todo el potencial que tienen”, aseguró.

“Son de esos partidos que se parecen a los de los cuadrangulares, en los que hay que ganar en los pequeños detalles para brillar en un resultado. Los laterales nuestros trabajaron bien, nuestros volantes externos también. Nuestros delanteros se desgastaron. Fue un partido muy duro, que demuestra que estamos bien porque Nacional ha sido el mejor equipo de Colombia al día de hoy. Le hemos ganado a un grandísimo rival y eso quiere decir que podemos competir”, añadió.

El venezolano explicó que supieron entender los momentos del partido y esa fue una de las claves.

“Hoy jugamos cuando pudimos, hicimos daño, nos defendimos cuando teníamos que defendernos. En todo momento estuvimos inquietando el área rival. Pudimos haber marcado un gol más, así como ellos pudieron haberlo hecho. Con el resultado abajo los obligó a tratar de ir por la remontada. Sufrimos y cuando lo hicimos lo supimos hacer. Hicimos un buen partido, con humildad, con trabajo y con las pequeñas tareas. Teníamos que rendir mucho para ganar el partido y eso era lo que buscábamos”, señaló.

“Yimmi Chará jugó en la primera línea de volantes. Apareció en la producción del juego, Castrillón llegó, los laterales también. Tuvimos un esquema similar ambos, son los riesgos que toman los equipos grandes. Estamos con la convicción de que nosotros podemos producir. Yo premio el atrevimiento. Ellos hicieron lo que querían hacer y consiguieron a un rival que quería también ganar”, agregó.

El orientador resaltó la campaña que hicieron como visitantes y afirmó que jugar fuera de casa en Colombia es muy difícil.

“Jugar de visitante aquí es difícil, acá no hay nada fácil. Fuimos a Santa Marta, Pasto, Pereira, Tunja, son difíciles todas esas subidas. Vi muchas piernas raspadas hoy, eso habla del estadio de la cancha. Uno no puede excusarse en eso, sino adaptarse. Tratamos de jugar con jerarquía. Todos los partidos de visitante fueron disputados, cerrados, eso es lo lindo de este fútbol, que no hay rival fácil y que realmente es durísimo”, aseguró.

Por último, César Farías dijo que en el plantel hay grandes jugadores que saben cómo vivir las etapas decisivas de los torneos.

“Llegamos a 16 puntos de visitantes, que fueron valiosos, porque muchos fueron en la altura. Le ganamos a un rival que prácticamente no pierde de local y esta es una muestra de que el equipo tiene madurez. Uno siempre quiere jugar más todos los días, pero el fútbol colombiano no es fácil. Nosotros estamos en desventaja topográfica porque jugamos al nivel del mar. Sin embargo, cuando se llega a los cuadrangulares lo importante es saber jugar sin y con la pelota y saber vivir los partidos, porque esto no es para todo el mundo y nosotros tenemos jugadores que saben vivir estos partidos”, concluyó.