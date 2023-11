Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador del Al-Ittihad de Arabia Saudita

El mundo entero fue testigo de cómo River le ganaba en diciembre del 2019 la final al equipo que dirigía Guillermo Barros Schelotto, en la cual estuvo casi siempre por debajo del marcador global, pero que el colombiano Juan Fernando Quintero inclinaría la balanza a favor de los de Núñez.

Ahora, el exmediocampista inicia un nuevo camino tras confirmarse la noticia que estará a cargo del Al-Ittihad de la Liga Profesional Saudí.

El equipo de Arabia Saudita realizó fichajes importantes durante la temporada anterior; sin embargo, los resultados no fueron los esperados, lo cual causó la salida de Nuno Espirito Santo, quien , al parecer, tuvo diferencias con el capitán del equipo, Karim Benzema.

EXCLUSIVA MUNDIAL



Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de #AlIttihad



👉🏾 Marcelo Gallardo is the new coach of #AlIttihad 🇸🇦



ℹ️ مارسيلو جاياردو مدرباً جديداً لـ #الاتحاد 🇸🇦



Así me lo confirman fuentes oficiales del club