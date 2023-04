Los crueles cánticos de los hinchas de los equipos de la Premier League

En los últimos días, tanto Manchester City como Chelsea han tenido que reprender a sus aficionados por los cánticos contra la catástrofe de Hillsborough que se han escuchado en los partidos contra el Liverpool. "Siempre las víctimas, nunca los culpables" y "Asesinos", son algunos de los cánticos que las aficiones locales dedican al Liverpool, club marcado por las 97 personas que murieron a raíz del desastre ocurrido hace 34 años.

Aquel momento, que cambió el fútbol inglés para siempre, es motivo de mofa para algunos aficionados, que se sienten impunes a la hora de dirigir sus cánticos hacia las víctimas de Hillborough. Porque los aficionados del Liverpool atrapados en esa semifinal de la FA Cup en el campo del Sheffield Wednesday fueron víctimas, y no 'hooligans' culpables, como demostró la reciente investigación y juicio que culpó a la policía por negligencia.

Pero esto no importa a los pequeños grupos de aficionados que usan el fútbol como herramienta para cargar sus frustraciones en el casi centenar de personas que fallecieron aquella tarde.

“Siempre las víctimas” y “Asesinos”, cantaron en Stamford Bridge, una sonata que se ha vuelto habitual y que también ocurrió en el Etihad Stadium el pasado fin de semana.

