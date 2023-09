La Premier League reconoce “error humano” en anulación del gol de Luis Díaz

El colegio de árbitros de la Premier League reconoció que hubo un error humano en el gol anulado a Luis Díaz y que el VAR tuvo que haberlo validado en la primera parte, con 0-0 en el marcador, cuando el colombiano hizo el 1-0 para el Liverpool, que ya jugaba con uno menos por expulsión de Curtis Jones.

¡Injusta anulación en Tottenham-Liverpool! ¡Eso era gol de Luis Díaz!

El linier anuló el gol y, pese a que el tanto se revisó en el VAR, éste decidió que se mantuviera la decisión del árbitro, pese a que la imagen mostraba que Díaz estaba en posición reglamentaria.

“El PGMOL (por sus siglas en inglés, Professional Game Match Officials Limited) reconoce que hubo un error importante durante la primera parte del Tottenham-Liverpool. El gol de Luis Díaz fue anulado por fuera de juego por los árbitros del campo. Era un error claro y obvio y debería haber sido gol, con la intervención del VAR. Sin embargo, este no intervino. Revisaremos lo ocurrido y las circunstancias que han llevado a este gol”, dijo el colegio de árbitros.

"PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur v Liverpool."



