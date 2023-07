‘Bolillo’ no se calló y le respondió a Sebastián Viera

“Sebastián cuando estaba aquí llevaba varios años sin jugar bien. Si con ese 2-0 contra Unión Magdalena él no comete los errores y nos empatan, hubiésemos clasificado. Entonces no hay mucho que hablar, porque él también perdió. Cuando yo llegué él había perdido todos los partidos. Él fue, pero ya no fue”, manifestó el timonel.

‘Bolillo’, que aceptó que en cualquier momento le pueden decir que se vaya, negó que los jugadores le estén haciendo el ‘cajón’. “A este grupo no le veo eso de cajón”.

Por último, Hernán Darío dijo que para él es normal que los hinchas estén criticando por la situación actual que vive el onceno barranquillero.

“Aquí si perdemos es normal que haya críticas”, concluyó el entrenador paisa.

