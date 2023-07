“A mí me gusta que Junior de local ahogue al rival, no que sea defensivo”

“Yo nunca me metí en nada. Siempre se pensó que yo sacaba técnico, pedía jugadores y todo, y eso nunca pasó. Yo nunca le metí mano a una plantilla para nada”, declaró en ESPN F10.

Luego de eso, el cancerbero, que salió a mitad del presente año de la institución, se refirió a las formas de juego y aseguró que a él, en lo personal, no le gusta para nada que el onceno rojiblanco sea defensivo jugando de local en el estadio Metropolitano.

“Yo no discuto cómo juega cada uno, pero no me gusta cuando un equipo no tiene identidad. Junior contra Águilas jugó de local y no lo vi bien. A mí me gusta que cuando juega de local que ahogue al rival, que sea una tortura para el contrario llegar al arco. No me gustan los planteamientos defensivos, porque sé que eso al rival lo agranda. El rival cuando viene acá piensa en el Metropolitano, en el calor, en la gente, por eso esos planteamientos no me gustan de local. De visitante te lo puedo discutir un poco, pero no puede cambiar tanto”, manifestó.