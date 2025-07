Volvió con todo. Después de estar ausente por varios partidos, el delantero Teófilo Gutiérrez regresó a las canchas con Junior y se reencontró con el gol, que sirvió para que el equipo rojiblanco rescatara un empate 2-2 ante el Atlético Huila por la Copa Colombia.

Leer también: Bayern Múnich oficializa el fichaje de Luis Díaz

“Gracias a Dios volví al gol después de una lesión muy complicada, no pude estar en las finales. Ahora con un cuerpo técnico nuevo, que ya lo tuve, hay una idea de juego clara, en la que hay muchas sociedades. Se mostró por buenos minutos del partido buen juego. Hay equipos que vienen a enredar los juegos, son equipos de la B que tienen ilusión. Lastimosamente erramos los goles, tenemos que ir a allá a buscar el partido como lo hacemos en todas las plazas”, manifestó en la rueda de prensa.

El delantero explicó un poco lo que le pidió Alfredo Arias a la hora de entrar al terreno de juego.

“Uno desde el banco tiene que estar atento a las indicaciones del profe. El profe me preguntó dónde quería jugar y le dije que donde él quisiera. Jugué de 9, esa posición la conozco muy bien, me dijo que no saliera de ahí y pude anotar. Nos quedamos cortos, tuvimos muchas ocasiones para liquidar el partido, tenemos que mejorar eso, pero la intención del equipo está clara. Recuperación tras pérdida de pelota, buenos movimientos. Faltaron algunos compañeros que vienen haciendo las cosas bien, algunos que no hemos jugado nos tocó y en todo momento queremos ir al frente y la hinchada está contenta y feliz”, destacó.

Leer más: El colombiano Nelson Deossa jugará en el Real Betis de España

Por último, Teófilo Gutiérrez dijo que no han sido días fáciles, pero que el equipo siempre ha mostrado la intención de ir a jugar a cualquier cancha.

“Me voy feliz a casa, pero me voy más contento por la actuación del equipo, porque siempre en estos partidos hemos ido al frente, jugando bien, contento, se ve la alegría, el entusiasmo por querer jugar y somos un equipo alegre que le gusta a la gente. En general nos vamos muy felices, estamos bien con este arranque, pero sabemos que la gente pide siempre más. Nadie va a quedar complacido con tal de que le des todo. Tenemos la idea clara y eso es muy importante. Lastimosamente dos o tres lesionados que nadie espera en ciertos minutos del partido. Nos han pasado cosas personales a varios, a mí por ejemplo se me murió un tío ayer (lunes), a Paiva, con lesionados, no es fácil, pero contra todo eso vamos a salir adelante. La gente está identificada con el equipo por el amor que le pone y por el juego”, concluyó.