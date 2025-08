Visiblemente emocionado y casi que sin palabras se le vio a Miguel ‘Happy’ Lora durante el homenaje que la gobernación de Córdoba, en cabeza de Erasmo Zuleta Bechara, le rindió por los 40 años de haber alcanzado el título mundial de boxeo.

“Después de cuarenta años del título, sinceramente no tengo palabras. Señor gobernador, señora ministra, y todos los presentes: esta es una emoción muy grande. Para mí, de verdad, esto me llena de felicidad. No sé cómo agradecerle, señor gobernador, este reconocimiento, este bonito homenaje. Señor gobernador usted tiene un gran sentido de pertenencia”, dijo el ídolo cordobés la tarde del jueves 31 de julio en el Pueblito Cordobés, donde se llevó a cabo la ceremonia con presencia de niños y jóvenes que se forman en el boxeo.

Le recomendamos: Ministro de Defensa lidera este viernes en Montería un consejo de seguridad

Por su parte el gobernador Erasmo Zuleta Bechara destacó la importancia de realizar los homenajes en vida.

“Hace 40 años, Miguel ‘Happy’ Lora puso en el radar del mundo a nuestra capital Montería y al departamento de Córdoba. Hoy lo que hacemos es un reconocimiento en vida. Siempre he dicho que los homenajes deben hacerse cuando las personas pueden recibirlos, sentirlos y disfrutarlos”.

Remodelación

El mandatario anunció que remodelarán integralmente el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora. El nuevo escenario incluirá un mural conmemorativo y un museo dedicado a la trayectoria del excampeón mundial, de allí que Miguel Lora firmó los guantes que harán parte de la colección del museo, donde quedará inmortalizada su historia deportiva como patrimonio del pueblo cordobés.

Le sugerimos leer: Alcalde de Montería lanza el Rivercity Global Forum en Argentina

Lanzamiento

Este homenaje, que contó con la presencia de la ministra del Deporte, Patricia Duque, fue aprovechado por el gobernador de Córdoba para lanzar oficialmente la Escuela de Formación Deportiva “Futuros de Oro”, iniciativa que busca identificar y preparar nuevos talentos del boxeo en Montería, y que se desarrollará en alianza con la Fundación Miguel ‘Happy’ Lora, como parte del fortalecimiento de los procesos deportivos en el departamento.