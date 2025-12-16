La mañana del lunes 15 de diciembre quedó marcada como una fecha fundacional para la academia White and Blue. Este día, el lanzador zurdo Fenuel James, oriundo de San Andrés, completó su firma con los Cachorros de Chicago, convirtiéndose no solo en nuevo jugador de una organización de Grandes Ligas, sino también en la primera firma oficial en la historia de la academia barranquillera.

Para James, de 22 años, es el inicio de un largo recorrido en el béisbol profesional que comenzará en Ligas Menores y que, con trabajo y disciplina, podría llevarlo hasta las Grandes Ligas. Para White and Blue, en cambio, representa la validación de un proyecto que apuesta por el desarrollo integral de peloteros colombianos, incluso en edades y contextos donde otros ya no miran oportunidades.

“Sabíamos que no era una firma sencilla por su edad, pero apostamos por él porque vimos talento real: velocidad, fortaleza mental y condiciones para crecer”, explicó Hernán Batista, director de la academia y pieza clave en el proceso. “Fenuel estaba tirando entre 91 y 96 millas siendo amateur. Nuestro trabajo fue potenciar esa velocidad, mejorar su destreza y prepararlo como pitcher profesional”.

White and Blue Hernán Batista, director de la academia White and Blue; Manuel Esquivia, scout de Cachorros de Chicago; y Fenuel James.

Un camino cuesta arriba, una oportunidad real

El trayecto de Fenuel James no fue fácil. Proveniente de San Andrés, una región donde escasean las academias y las vitrinas para el béisbol profesional, tuvo que trasladarse a Barranquilla para perseguir su sueño. En ese paso fue decisiva la gestión de Gerónimo Blanco, coach de amplia experiencia en el béisbol profesional colombiano, quien ayudó a encaminarlo hacia un entorno de mayor exigencia.

Ya en Barranquilla, James encontró en White and Blue un acompañamiento permanente. Allí trabajó su condición física, afinó su mecánica y amplió su repertorio de pitcheos con el respaldo de Dewin Pérez, pelotero profesional firmado en su momento por los Cardenales de San Luis.

“Siempre tuvo un brazo fuerte, es un zurdo que tira durísimo”, señaló Pérez. “Nos enfocamos en el control, en su mecánica y en que pudiera dominar mejor su recta, el cambio y el picheo quebrado. Eso es lo que hoy lo está caracterizando”.

Cortesía Notario de Notaría 8 de Barranquilla, Édgar Mauricio Villalobos, Manuel Esquivia, scout de Cachorros de Chicago, Fenuel James, y Hernán Batista, director de la academia White and Blue.

El aval del scout y el salto de calidad

El crecimiento del zurdo no pasó desapercibido para los Cachorros de Chicago. Así lo confirmó Manuel Esquivia, scout del equipo en Colombia.

“Es un lanzador zurdo con un brazo eléctrico, que no ha dejado de ganar millas. Lo seguimos desde San Andrés, pero cuando llega a Barranquilla y trabaja con White and Blue da un salto de calidad claro: mejora su control, sus pitcheos y su consistencia. Eso fue determinante para concretar la firma”.

Un sueño cumplido… y apenas el comienzo

Aunque la emoción es grande, en el entorno de Fenuel hay claridad: la firma es solo el primer paso. En enero deberá reportarse en República Dominicana, al complejo de los Cachorros, donde se preparará para disputar la Dominican Summer League.

“Esto es perseverancia”, expresó Raúl Manrique, padrino del lanzador. “La firma llegó después de muchos obstáculos, pero ahora es cuando más disciplina y trabajo se necesitan”.

El propio Fenuel lo resume con gratitud y convicción: “Gracias a Dios, a mi familia y a la academia White and Blue, que nunca me soltó la mano. Salir de San Andrés no fue fácil, muchos allá dejan de jugar muy jóvenes. Todo esto ha sido sacrificio, pero ahora toca seguir trabajando sin parar”.

JESUS RICO Fenuel James y Dewin Pérez, entrenador y pelotero profesional.

White and Blue: un proyecto que empieza a dar frutos

Más allá del logro individual, la firma de Fenuel James consolida la visión de la academia White and Blue, liderada por Hernán Batista, que busca identificar talento en distintas regiones del país y ofrecerles una formación deportiva y humana de alto nivel.

“Estamos recorriendo San Andrés, Bolívar, Montería y otras zonas. Traemos a los muchachos a Barranquilla, los formamos con coaches especializados y los acompañamos en todo el proceso”, explicó Batista. “Esta es la primera firma, pero esperamos que sea la primera de muchas”.

El objetivo, insiste, va más allá del contrato profesional: “Queremos que crezcan como personas. Pero soñamos con que todos lleguen a Grandes Ligas. Esa es la meta”.

La historia de Fenuel James ya quedó escrita como el primer gran hito de White and Blue. Ahora, tanto el lanzador como la academia comienzan a caminar una ruta que promete nuevas oportunidades para el béisbol colombiano.