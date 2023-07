“Yo sabía lo que iba a pasar en Junior, por eso tomé mi decisión”: Quintero

‘Juanfer’ dijo que bajo la batuta del ‘Bolillo’ no recibió el respeto que merece como futbolista. “No me sentí bien tratado ni respetado, que cada uno tenga su trayectoria no quiere decir no exista respeto”.

“Yo sabía lo que se venía, por eso tomé la decisión, era algo que estaba pensando desde hace varios días”, insistió. “Que soy cagón, que no se qué, yo no soy cagón, soy realista”, añadió recordando las críticas que recibió de la hinchada y la prensa cuando resolvió abandonar al Junior intempestivamente.

¡Juan Fernando Quintero habla sobre su salida de #Junior!



"No he visto jugar a Junior, quedé triste. ¿Yo encajaba? No, yo lo dije. Yo no encajo por la forma en que se juega. Soy realista, no un hipócrita".



Ratificó que la decisión del ‘Bolillo’ de “llevarlo de a poco”, es decir empezando de suplente, nada tiene que ver con su determinación.

“En River ganamos de todo y es el equipo que siempre pongo de ejemplo, Gallardo me ponía de suplente, y tenía muy buena relación con él”, apuntó el jugador. “Simplemente hay que respetar, así como uno respeta, lo tienen que respetar. El narcisismo en el fútbol no va”, complementó.