Hincha del Junior regaló boletas a un niño y su abuela hinchas del Medellín

Ahora con sus boletas en mano Juan Miguel podrá asistir al estadio junto a su abuela para escuchar el pitazo inicial y conocer cuál será, entre el Junior y Medellín, al nuevo campeón del fútbol colombiano.

"Creía que ya me tocaba verla afuera del estadio, pero ayer que me dieron la noticia que si podía ir al estadio me sentí muy alegre, muy feliz y muy agradecido con todos los que ayudaron", expresó el niño.

La pelota rodará a las 8:00 p.m. en la cancha del estadio Atanasio Girardot.