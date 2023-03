Ricardo ‘el Caballo’ Márquez, acusado de agresión

EL HERALDO conoció que el delantero samario Ricardo 'el Caballo' Márquez agredió físicamente, en la mañana de este miércoles, en la sede vacacional Los Trupillos, al periodista Kevin Racedo, actual jefe de prensa del Unión Magdalena.

Según detalles que pudo investigar esta casa editorial, el hecho se presentó de una forma muy particular. El comunicador social se encontraba dentro de la jornada de trabajos del ‘Ciclón’ realizando sus labores. Fotos y videos iban y venían.

Llevando a cabo uno de estos cortos audiovisuales, Racedo sintió una voz que en tono muy alto comenzó a arruinar todo lo que estaba haciendo. No lo dejaron grabar, ni hacer lo que tenía en mente. Era Ricardo Márquez tratando de interrumpir sus funciones.

“Joda, este man si habla m*e***”, expresó inicialmente.

“Joda es que habla m*n**”, agregó cuando el jefe de prensa quiso ignorarlo y volver a empezar.

Pasaron uno, dos y hasta tres intentos de grabación más frustrados a lo que el periodista quiso recriminarle las malas intenciones que tenía 'el Caballo”.

“Hey loco, calma. Ven acá, ¿cuál es la falta de respeto con mi trabajo?”, mencionó. “Yo contigo no me meto, tampoco me doy juegos, cógela suave. Déjame trabajar que vine fue para eso”, alcanzó a decir.

“Yo no te quiero ver aquí”, le aclaró Ricardo.

Intentando ignorar toda la situación, el jefe de prensa quiso continuar con sus tareas. Sin embargo, nuevamente la algarabía del delantero colombiano salió a la luz en cada uno de los videos que este mismo buscaba grabar.