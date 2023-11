Gianluca Bacci abrió el ‘baúl de los recuerdos’ para sacar la ropa y los zapatos de competencia que había guardado hace dos años. El basquetbolista barranquillero salió del retiro, para cumplir un viejo anhelo, representar al departamento del Atlántico en unos Juegos Nacionales.

“Fue muy fácil decidir”, le dijo el exjugador de Titanes y hoy gerente deportivo del quinteto barranquillero, cuando Indeportes Atlántico le extendió la invitación, aprovechando que nuevamente el baloncesto en estas justas se jugará en la categoría mayores.

Pero no será solo el regreso de Bacci, sino también el de Atlántico, que no había vuelto a ver acción en el baloncesto de los Juegos Nacionales desde hace varios años, ya que por X o Y razón sus equipos no cumplían con la normativa, hasta que volvió a jugarse en categoría mayor y logró armar un quinteto para volver tener representación.

Bacci tiene claro que todo el esfuerzo que está haciendo para volver no lo hace por capricho. El basquetbolista barranquillero, de 34 años, irá al Eje Cafetero —del 11 al 23 de noviembre— motivado y con hambre de gloria. “Hay algo que yo siempre he tenido, y eso no lo he perdido, y es mi competitividad. Yo no voy a pasear ni a jugar a estos Juegos Nacionales, yo voy a ganar”, manifestó.