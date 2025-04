El exbasquetbolista Gianlucca Bacci nunca en su vida se va a olvidar de aquel día en que, luego de más de una década sin jugar en su tierra, por fin se pudo enfundar la camiseta de los Titanes en el coliseo Elías Chegwin y escuchó el himno de la ciudad. Fue en ese momento que supo que había vuelto a casa.

“No se me olvida el día del primer partido cuando yo regreso a Barranquilla a jugar con Titanes, ese partido fue con contra Piratas y cuando estaba sonando el himno de Barranquilla, a mí se me aguaron los ojos, porque fue un momento en el que volvieron tantos recuerdos de mi niñez. Poder estar ahí fue un sueño, esos son de los recuerdos que nunca se van a olvidar como deportista”, resaltó.

Y no es para menos, la posibilidad de jugar un partido con todas las condiciones le hizo recordar esa ciudad de antes: “A toda mi generación, y a las generaciones previas, nos tocó desarrollarnos en los parques, teníamos acceso esporádico a un coliseo que no se encontraba en las mejores condiciones, y luego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, podemos contar con un escenario de primera”.

El motor social

El caso de Bacci es solo uno de los muchos ejemplos de lo que se ha venido forjando en la ciudad con el funcionamiento de 14 grandes escenarios deportivos.

Daniel Trujillo, secretario de Recreación y Deportes del Distrito, aseguró que la prioridad ha sido impulsar un cambio social a través de la actividad física.

“El deporte dejó de ser un espectáculo exclusivo para convertirse en una herramienta de transformación social. La apuesta por construir y modernizar escenarios deportivos no solo ha embellecido a la ciudad, sino que ha sembrado oportunidades en cada barrio”, aportó Trujillo en diálogo con EL HERALDO.

En las últimas décadas se ha liderado un ambicioso proceso de inversión en infraestructura deportiva que incluye íconos como el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y el estadio de Béisbol Édgar Rentería, entre otros.

“Estos espacios, que antes eran un anhelo, hoy son la realidad. La construcción de escenarios deportivos en Barranquilla ha significado mucho más que infraestructura: ha sido la llave que abre puertas a nuevas oportunidades, espacios de integración y desarrollo social”, reflexionó.

Sin ‘tiempo fuera’

La agenda deportiva de la ciudad está muy lejos de detenerse. Solo en el primer trimestre de 2025, la ciudad ha sido escenario del Mundial Juvenil de Tenis 2025 y la Maratón de Barranquilla. Este año se realizará por primera vez en la ciudad el Giro de Rigo, que al día de hoy ya cuenta con más de 8 mil inscritos, la mayoría de otras regiones de Colombia y el mundo.

“La Alcaldía trabaja articuladamente con el sector privado y las federaciones nacionales e internacionales para postularla como sede de certámenes continentales y mundiales”, cerró Trujillo.

Cerrando brechas

Durante el 2024, el Distrito reactivó su iniciativa del Team Barranquilla, impactando a 125 deportistas de diferentes disciplinas deportivas, de los cuales 27 son deportistas en condición de discapacidad.

Ese ha sido un tema fundamental, reconoce Bitalia Maestre, presidenta de la Federación de Deporte Especiales de Colombia.

“Vamos a lograr este año, con el apoyo de la Alcaldía, hacer las escuelas de iniciación y formación deportiva. Tenemos que incluir toda esa comunidad con la actividad recreodeportiva, para que tengan las personas en condición de discapacidad ese derecho, esa oportunidad”, apuntó la líder deportiva de la ciudad.

Así, Barranquilla sigue corriendo una maratón que ya lleva 212 años, a paso constante y ligero. Determinada a avanzar hacia el futuro, sin mirar atrás, de la mano del deporte como herramienta de transformación.

Los 14 escenarios de Barranquilla al llegar a sus 212 años

En este momento, Barranquilla cuenta con 14 escenarios deportivos, ellos son: estadio de béisbol Édgar Rentería; los de fútbol: Metropolitano Roberto Meléndez, Romelio Martínez y Moderno Julio Torres; el estadio de sóftbol Edgardo Schemel, la pista de atletismo Rafael Cotes, el patinódromo Alex Cujavante, el coliseo de baloncesto Elías Chegwin, el coliseo Sugar Baby Rojas, el complejo acuático Eduardo Movilla, el velódromo Rafael Vásquez, el estadio de tenis María Fernanda Herazo, las canchas de racquetball Set Cubillos y la pista de BMX Daniel Barragán. Se inció la construcción de un skatepark.