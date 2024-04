A Cristian Racero se le cumplió el deseo de ver a su hijo como beisbolista

Antes de nacer parecía que ya iba estar ligado al deporte. Su padre, que tuvo sus mejores años en Junior, jugó por mucho tiempo al fútbol, mientras que por los lados de su mamá el amor por la ‘pelota caliente’ era grande.

Por eso al nacer y al tener más edad fue intentando en ambos deportes hasta que llegó el momento en el que se decidió por una.

“Cuando murió mi papá yo estaba con mi mamá y toda la familia de ella era de béisbol. En Barrio Abajo les dicen los ‘Pozuelos’. Era lo que veía todos los días. Jugué al fútbol, pero no me llamó mucho la atención. El amor por el béisbol es mucho, si yo no juego a esto no sé qué sería de mi vida”, manifestó el bateador derecho.

“Cuando empecé a jugar béisbol era cátcher, ahora soy jardinero. Soy hincha de Junior, me gusta ir a verlo, voy al estadio a apoyarlo cada vez que puedo”, complementó.