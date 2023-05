“Doy un paso al costado por el bien del Unión Magdalena”: Claudio Rodríguez

Hay gratitud, nobleza y humildad en sus palabras de despedida. Incluso para quienes le dispararon críticas e insultos desde los medios y las tribunas. “Si me equivoqué con algunos, les pido disculpas, todo lo hice por el bien del equipo”.

Claudio Rodríguez cuenta a EL HERALDO que decidió dejar la dirección técnica del Unión Magdalena a pesar de que los directivos le pusieron a disposición su continuidad durante una reunión.

“La comisión directiva me dijo que siguiera si quería, pero preferí dar un paso al costado para que venga nueva gente. Soy hincha del Unión, no como, no duermo… pensé que era lo mejor que podía hacer. Por encima de mi orgullo y personalidad, está Unión Magdalena, quiero lo mejor para la institución”, comentó el argentino.

Rodríguez, de 63 años, dirigió un total de 57 partidos, con 19 victorias, 18 empates y 19 derrotas.

“Yo llegué a un equipo con 0,42 de promedio de descenso, y lo alcanzamos a subir a 1,35. Lamentablemente los resultados gobiernan y no se nos dieron este semestre. Sufrimos 14 expulsiones y nos pitaron 14 penaltis en contra”, apuntó Rodríguez, quien cree que se le dará vuelta a la situación del descenso.

“Confío en el actual grupo de jugadores. Con tres o cuatro refuerzos se pelea la clasificación (a los cuadrangulares semifinales) y seguro no se va al descenso”, afirmó.

Sale de la conducción técnica, pero permanecerá en el club samario en otro rol. Tal vez al frente de las divisiones menores. “Acompañaré en todo lo que pueda, después le damos nombre al nuevo cargo”.

Aseguró que se va sin rencores ni resentimientos hacia sus más acérrimos críticos. “Lamentablemente algunos lo hicieron personal, otros criticaban basados en lo que pasaba en los partidos”

A todo el mundo azulgrana le dejó un mensaje: “Apoyen a los jugadores y al técnico que venga. Unión es Santa Marta y Santa Marta es Unión. Hagan todo lo posible para que crezca”.

Los integrantes del ‘Ciclón’ se encuentran de vacaciones hasta el 28 de mayo.