La Gobernación del Atlántico, a través del Instituto de Recreación y Deportes (Indeportes), presentó este jueves oficialmente el programa ‘Atleta Apoyado 2026’, que consolida su apuesta por el fortalecimiento del alto rendimiento deportivo en el Atlántico.
Durante la jornada se dieron a conocer los 146 deportistas que este año harán parte del programa, en una muestra del respaldo institucional a quienes representan al Atlántico en escenarios nacionales e internacionales y proyectan al departamento como una potencia deportiva en crecimiento.
El evento contó con la participación del gobernador Eduardo Verano; Iván Urquijo, director de Indeportes; Gianluca Bacci, coordinador de Alto Rendimiento; Helmuth Bellingrodt, primer medallista olímpico de Colombia y vocal del Comité Olímpico Colombiano; Estéfano González Díaz Granados, presidente de la Asamblea Departamental del Atlántico; y Hernando Viloria, alto consejero para la Discapacidad, reflejando una articulación institucional en torno al deporte como eje de desarrollo.
El auditorio del piso 12 de la Gobernación estuvo colmado por los colores del Atlántico. Más que una presentación, el encuentro se convirtió en un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la constancia de los deportistas, protagonistas de una política pública orientada a sostener procesos y potenciar resultados.
El gobernador Eduardo Verano destacó el compromiso del departamento con sus deportistas y la importancia de acompañar su crecimiento deportivo:
“Qué bonito verlos a todos alegres, motivados, con los colores del departamento. Les doy la bienvenida a todos a este programa que los apoya. Queremos un Atlántico campeón; los queremos ver en lo más alto, un Atlántico para el mundo. Eso se logra con disciplina, trabajo y constancia. Creemos en ustedes, creemos en la juventud nuestra; por eso los respaldamos y entregamos lo mejor”, destacó Verano.
La vigencia 2026 del programa reúne a 59 mujeres y 87 hombres, con una distribución de 111 deportistas del sector convencional y 35 del sector de discapacidad, lo que refleja una apuesta incluyente y coherente con el desarrollo integral del deporte en el departamento.
La boxeadora Shirleidis Orozco, una de las referentes del programa, destacó el impacto de este respaldo. “Es un orgullo representar estos colores y este departamento que tanto amo. Soy orgullosamente de Polonuevo y eso me impulsa a darlo todo por Atlántico. Me siento agradecida por este respaldo; vamos a seguir luchando por nuestros sueños”, afirmó.
El director de Indeportes, Iván Urquijo, resaltó el crecimiento del programa y su impacto en el alto rendimiento. “El programa Atleta Apoyado crece en todos los sentidos y seguiremos trabajando para garantizarles las condiciones que les permitan alcanzar su máximo potencial. Aumentamos el número de beneficiarios y los recursos mensuales que recibirán los deportistas. Queremos que todos sientan nuestro apoyo”, expresó.
El ciclista Nelson Soto, referente del Atlántico, también valoró el acompañamiento institucional.
“Muy agradecido, feliz de estar en estos actos que motivan a seguir defendiendo estos colores. Es un orgullo estar en este programa. Muchas gracias al gobernador y a Indeportes Atlántico”, sostuvo.
En la misma línea, el para atleta Erick Castro destacó el impacto del programa en la motivación y el rendimiento: “Contento. Soy un agradecido con la Gobernación e Indeportes por respaldar a sus deportistas, y eso hace que uno se sienta bien”.
El programa cuenta con una inversión mensual de $227.400.000 y se estructura en cinco niveles: Reserva, Talento, Avanzado, Alto Rendimiento y Altos Logros, con apoyos económicos de $1.000.000, $1.500.000, $2.200.000, $3.800.000 y $5.000.000, respectivamente.
Este modelo garantiza un acompañamiento progresivo, justo y sostenido, permitiendo que los deportistas se concentren en su preparación y continúen elevando el nivel competitivo del departamento.
Listado completo de los deportistas del programa Atleta Apoyado del Atlántico
Convencional
Ajedrez
* María Fernanda López Mass
* Valentina Sofía Ruiz Jaraba
Atletismo
* Alexandro Sanmartín Roa
* Álvaro Roberto León
* Andrés Felipe Torres Castro
* Edgar David Acevedo Escorcia
* Enoc Marún Romero
* Jorge Luis Palacio Mercado
* Laura Sofía Alcalá Martínez
* Linda Emely Villanueva Padilla
* Luz Marina Castro Domínguez
* María Alejandra Rocha Meza
* Marleth Ospino Ramos
* Néider Daniel Abello Sánchez
* Néiker Jesús Abello Sánchez
* Pablo Daniel Buelvas Palacio
* Saray Andrea Pérez González
* Sebastián Palomeque Robledo
* Valentina María Barrios Bornacelli
* Zharick Nicolle De León Noriega
Baloncesto
* Keren Bertel Montesino
* Maria Elisa Millán Tuirán
Balonmano
* Daniela Ortiz Jaraba
* Lady Laura Parejo Royero
Billar
* Keny Joel Castro Jiménez
* Lainiker José Quiñonez Carvajal
Boxeo
* Alfonso Ariza Angulo
* Angie Paola Valdés Pana
* Cesar David Brochero Herrera
* Daniel Ramírez Bonett
* Denzel Bermúdez Gaibao
* Félix Gutiérrez Tordecilla
* Jazhell Navarro Santiago
* Jeiner Pérez Muñoz
* Leonardo Bermúdez Gaibao
* María Ángel Iragorri Arévalo
* Roosell Paternina
* Nahel Gamarra Robles
* Omar Antonio Maldonado Oviedo
* Shirleidis Paola Orozco Martínez
* Stiven Olivo Manga
* Yulaukis Villalobos Orozco
BMX
* Abraham David Barrios Larios
* Gabriela Bolle Carrillo
* Juan Diego Pinilla García
* Melanie Suárez Zabaleta
* Sharid Nicolle Fayad Mercado
* Wilson García De La Hoz
Ciclismo Pista
* Gabriela López
* Cristian David Ortega Fontalvo
* Juliana Londoño David
* Juan Pablo Ortega Jiménez
* Luna Álvarez Bula
* Mariana Pérez Polo
* Marianis Salazar Sánchez
* Marta Catalina Ojeda Ibarra
* Nelson Andrés Soto Martínez
* Nicolle Elena García Jordan
* Nicolás Andrés Olivera Madrid
* Sol Angie Roa Bonilla
* Valentina García Pérez
* Zaray Paola Gómez Jiménez
Fútbol Playa
* Esleider De Ávila Díaz
* Julio Pantoja Pabón
Gimnasia Artística
* Abbie Yineth Sevilla Castro
* Angueline Estrella Miranda Palmera
* Antonella Álvarez Dugarte
Gimnasia Trampolín
* Hasanlai Gallego Carrillo
Golf
* Ricardo Celia Trespalacio
Judo
* Emanuel David Patiño Pua
* Juan Pablo Ruiz Guerrero
* Juan Sebastián Ruiz Guerrero
Karate
* Ana Taborda Arcila
* Sebastián Morales
* Felipe Tordecilla Garizabalo
* José Guillermo Ramírez Gutiérrez
* Juan Sebastián Blanco Cotes
* Laudith Vanesa Cabrera Rivero
* Magda Milena Álvarez Valencia
* Natalia Bernal Herrera
* Shadya Daniela Gómez Ocampo
* Yerwin Mercado Utria
Levantamiento de Pesas
* Duvan José Ferrer Arteta
* Gustavo Maldonado
Lucha
* Daymi Michel Torrija Bacca
* Diana Patricia Estarita Martínez
* José Jaime Castañeda Brito
Natación
* Daniel Díaz Cervantes
* Jhense David Benavides Granados
* Omar Crueche Trespalacios
* Samuel Jaimes Molano
Patinaje
* Kiara Luz Vásquez Pinilla
* Michelle Sofía Prestan Moreno
* Santiago Bornacelly Padilla
* Wilmar Charris Ariza
Rugby
* Daniel Gómez Jiménez
Surf
* David Ibern Díaz
* Felipe Marthe Sánchez
* Francesca Arévalo Chavarro
* Marcela González Arteta
* Nicolás Ayala Feris
* Rubén Dario Villegas Ochoa
* Yaku Ibern Marulanda
Taekwondo
* Elías Ahumada Pérez
Tenis
* Chetán Vásquez Quintero
* María Fernanda Herazo González
* Maria Paulina Pérez García
Vela
* Francisco Charris Macías
* Oscar Javier Hernández Brochero
* Wendy Vanesa De La Asunción Hernández
Discapacidad
Baloncesto en Silla de Ruedas
* David Calvo Peñafiel
* Francia Del Pilar Montes Amador
* José Luis Torres De La Hoz
* Liseth Natais Álvarez Berrio
* Melissa Esther Quiroz Angulo
Boccia
* Julián Valencia Pineda
Fútbol
* Esteban José Florian Balza
* Junior Enrique Lemus Barrios
Paraatletismo
* Bettsy Villanueva Padilla
* Brayan Pereira Marrugo
* Camilo Rodriguez Carmona
* Daniel Cervantes Chaparro
* Delfo Arce Orozco
* Eric David Castro Hernández
* Fabián Gámez Simanca
* Francesca Pereira Marrugo
* German García Berdugo
* Glenys Niebles Barriosnuevo
* Humberto Armella Escorcia
* Jesús Alberto Díaz Pedraza
* Jesús Daniel López Castro
* José David Flórez Maestre
* José Luis Gutiérrez Acuña
* Julio Cesar De Alba García
* María Angélica Cervantes Beltrán
* Yaider Andrés Palomeque Robledo
Paranatación
* Ana Isabel Balbin Sierra
* David Manuel Peñaranda De La Hoz
* Federico De Jesús Pascali Pacheco
* Maycoll De Jesús Quintero Silvera
* Olga Alejandra Villadiego Villadiego
* Orianna Remedios Chávez Hernández
* Vairón Miguel Martínez Vergara
Parasurf
* Fredy Leandro Charris Carreño
Tenis Silla de Ruedas
* Yorman Jhoel Muñoz Pino