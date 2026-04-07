Barranquilla es tierra de carnaval, de artistas, de intelectuales, de emprendedores, de creadores, de gente pujante y trabajadora, que sabe cantar y sobre el yunque martillar, como reza su himno, pero también es cuna de grandes deportistas.

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Por supuesto, hay nombres que han sobresalido más que otros a lo largo de la historia, pero es una realidad que en la ciudad no dejan de surgir promesas en varias disciplinas.

En la actualidad existen varios jóvenes que vienen abriéndose espacio en varias disciplinas y ya representan con éxito a la capital del Atlántico.

Karate

El karate, deporte que exige dedicación y preparación, tiene mucha más fuerza en la capital del Atlántico.

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Ya varios atletas empiezan a tomar este camino y hay uno que viene pegando con todo. Se trata de Felipe Tordecilla, un barranquillero que a sus 16 años tiene encendida la llama de pasión por el karate. Con apenas 7 calendarios empezó la chispa que la prendió.

“Él es karateka desde los 7 años. Su mundo es el karate en el área de Kumite, ha estado dentro de todo el ciclo de karate infantil, cadete y ahora está en el junior. Él ha sido campeón en todas sus divisiones”, contó con orgullo Joaquín Tordecilla, su padre, en conversación con EL HERALDO.

“El año pasado le fue muy bien, fue campeón en las tres ediciones del torneo nacional, que fue en Bogotá. Después estuvo en Brasil, donde obtuvo medalla de bronce en un suramericano. Estuvo en un panamericano en Paraguay y fue quinto”, complementó.

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El progenitor también resaltó lo de su otro hijo, Juan Pablo, quien viene siguiendo los pasos de su hermano en este deporte, aunque unos escalones más atrás.

En judo

No solo es fútbol, béisbol, baloncesto o tenis, tal vez los deportes más populares en estos lares. El judo también posee su espacio y cuenta con seguidores en Barranquilla, uno de ellos lucha siempre por dejar el nombre de la ciudad en alto.

Se trata de Juan Sebastián Ruiz, de 16 años, quien ya ha participado en varios torneos importantes.

Su padre y entrenador, Francisco Javier Ruiz, lo describe como alguien muy atento a las indicaciones.

Cortesía Felipe Tordecilla.

“Es un deportista número uno del ranking nacional. Busca su participación este año en el campeonato panamericano que se va a realizar en Guayaquil, Ecuador, clasificatorio al mundial en esa misma ciudad. Y va a participar en los Juegos Bolivarianos de la Juventud a final de año en Caracas, Venezuela”, destacó Francisco Javier Ruiz.

“Es un muchacho que actualmente está cursando el grado 11 con aspiraciones también de cerrar su participación en los Juegos Intercolegiados con su medalla de oro. Él entrena todos los días de 3 a 6 de la tarde en el Sugar Baby Rojas”, añadió.

Atletismo

Este es uno de los deportes en los que tradicionalmente la Arenosa cuenta con buenos representantes. Hoy en día existen dos atletas que poco a poco, seguramente, les brindarán abundantes alegrías a la ciudad y a todo el país.

Ellas son Laura Alcalá y Nicole Barthel, ambas de 16 años. Su entrenador, Jorge Palacio, las elogió y remarcó algunos de sus logros.

“Laura Sofía Alcalá Martínez, el año pasado, fue subcampeona nacional en los 400 metros y tercera en los 200 metros en los Juegos Nacionales Intercolegiados. Formó parte del relevo de 4x400 metros femenino que participó en el Campeonato Panamericano Sub-20, que se realizó en Bogotá y obtuvieron la medalla de oro, igualmente integró el relevo de 4x400 que participó en el Suramericano Sub-20 en Lima, Perú, y obtuvieron la medalla de oro, eso en 2025, en su primer sub-18. Este año busca su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud”, resaltó.

Cortesía Nicolle Barthel

“La otra chica, Nicolle Barthel Canedo, es una joven promesa, lleva poco menos de un año en la práctica del atletismo y entrena conmigo hace poco menos de seis meses. Tuvo su primera participación en el Torneo Nacional Sub-18, que se realizó en Ibagué del 21 a 23 de marzo de este año y ocupó la cuarta posición en 100 metros planos y la cuarta posición en los 200 metros planos”, añadió.

Barranquilla sigue siendo la casa de grandes atletas que dejan todo por una victoria que haga sentir orgullosos a los curramberos y a todos los colombianos.

Cortesía Laura Alcalá.

Felipe Tordecilla, Juan Sebastián Ruiz, Nicolle Barthel y Laura Álcala son apenas cuatro de los muchos niños, adolescentes y jóvenes que están soñando con logros grandes, y que se vienen preparando para trascender las fronteras y quedar en la rica historia del deporte de su terruño.