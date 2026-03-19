Hay incertidumbre en el mundo del ciclismo colombiano por cuenta de lo que anunciará Nairo Quintana el próximo domingo 22 de marzo, día en que dará una rueda de prensa junto a su equipo actual, el Movistar.

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La convocatoria de Nairo a esta rueda de prensa siembra las dudas sobre su futuro, pues no es usual que los ciclistas hagan un anuncio en la mitad de la temporada. Generalmente los equipos son los que hacen anuncios a los medios de comunicación para hablar de competencias específicas como el Tour de Francia o la Vuelta a España,

En este caso, la rueda de prensa de Nairo, previa a la Vuelta a Cataluña, deja abierta las especulaciones sobre un posible retiro del ciclismo como competidor.

El medio Eurosport, muy cercano al Movistar Team en España, se adelantó al anunció y aseguró que Quintana se retirará a los 36 años.

“Tal y como ha podido saber Eurosport, el motivo de este convocatoria es que Nairo va a anunciar su retirada del ciclismo profesional. El propio ciclista nacido en Cómbita será quien comunique esta decisión y dará más explicaciones al respecto”, explicó el medio mencionado.

Nairo estará acompañado en la rueda de prensa de Eusebio Unzúe, jefe de filas del Movistar y su principal aliado desde que llegó al equipo español.

Nairo se retiraría después de 17 temporadas como profesional, siendo mencionado por muchos expertos y analistas como uno de los ciclistas más grandes de Latinoamérica.

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Nairo ha sumado 51 victorias, con títulos en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016. Además, en el Tour de Francia, la competencia de ciclismo más difícil e importante de todas, consiguió tres podios: segundo lugar en 2012 y 2015 y tercer lugar en 2016.