En medio de un presente deportivo complejo, Jaguares Fútbol Club anunció decisiones de fondo en su plantilla y cuerpo técnico, luego de la derrota 2-1 en condición de local frente al Independiente Medellín.

A través de dos comunicados oficiales, la Junta Directiva confirmó, en primer lugar, la renuncia del director técnico paraguayo Gustavo Florentín, quien dejó su cargo por motivos personales en su país de origen.

La institución aceptó su dimisión y expresó su agradecimiento tanto al estratega como a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante su etapa al frente del equipo.

Después el club informó la salida de los jugadores Jhon Altamiranda y Mauricio Castaño, quienes fueron retirados de la plantilla tras un acuerdo entre las partes.

Aunque no se entregaron mayores detalles sobre las razones específicas, la decisión refleja un movimiento inmediato en busca de recomponer el rumbo deportivo.

Estos movimientos se producen en un contexto adverso para el conjunto felino, que ocupa la antepenúltima posición de la tabla con apenas 10 puntos de 33 posibles, una campaña que lo mantiene lejos de los puestos de protagonismo y con presión creciente por los resultados.

La dirigencia de Jaguares no ha anunciado, por ahora, quién asumirá la dirección técnica de manera interina o definitiva, mientras el equipo busca reaccionar en medio de una crisis que ya comienza a generar cambios.