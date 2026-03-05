El colombiano Daniel Muñoz, del Crystal Palace, se retiró lesionado este jueves con un problema en el hombro derecho en el partido contra el Tottenham Hotspur.

Leer también: Nacional 1, Millonarios 3: Contreras brilla con doblete y elimina al verde en el Atanasio

El lateral colombiano solo aguantó doce minutos en el terreno de juego después de una entrada de Souza que le mandó al suelo. Cayó de mala manera sobre el hombro derecho y se hizo mucho daño.

ATENCIÓN COLOMBIA: Daniel Muñoz sintió una molestia en su hombro derecho tras una fuerte entrada y debió ser reemplazado en Crystal Palace vs. Tottenham.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BoptPIMTJP — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

Pese a que siguió unos minutos sobre el terreno de juego, el colombiano finalmente se lanzó al césped y pidió el cambio.

Leer más: La selección Colombia de béisbol no puede ante los Bravos de Atlanta

Muñoz ya sufrió esta temporada una lesión de rodilla que le tuvo de baja entre principios de diciembre y finales de enero.