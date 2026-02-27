El sorteo de octavos de final de la Liga Europa celebrado este viernes deparó como enfrentamientos de mayor voltaje el Celta de Vigo-Olympique de Lyon, el Stuttgart-Oporto y el Lille-Aston Villa, con estos dos últimos duelos por el mismo lado del cuadrante.

Betis-Panathinaikos, Genk-Friburgo, Nottingham Forest-Midtjylland, Bolonia-Roma y Ferencvaros-Braga completaron los emparejamientos del bombo de octavos tras el sorteo que tuvo lugar en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Al igual que en la Liga de Campeones, la segunda competición continental definió los cruces hacia la final de Estambul con los cruces que se disputarán el 12 y el 19 de marzo tras el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Del ganador entre el Lille francés y el Aston Villa, tercero en la Premier, saldrá el rival del derbi italiano, con la ida en Bolonia y la vuelta en Roma.

En la parte superior de esa parte del cuadro están el Stuttgart, cuarto en la Bundesliga, y el Oporto, líder de su competición doméstica, y, el que venza, se medirá en cuartos frente al que salga victorioso del Nottingham Forest inglés y el Midtjylland danés, una de las revelaciones del torneo.

El Betis, que era uno de los equipos del top ocho que no jugó la ronda previa, se enfrentará con el Panathinaikos griego dirigido por el español Rafa Benítez con la vuelta en Sevilla.

El conjunto heleno, quinto en su liga, eliminó por penaltis en la ronda previa al Viktoria Plzen checo.

El ganador de este cruce se medirá con el del Ferencvaros-Braga, con el primer encuentro en territorio húngaro y la vuelta en Portugal.

Del duelo entre el Celta, que viene de eliminar al PAOK de Salónica, y el Olympique, tercer clasificado en Liga francesa a nueve puntos del PSG, saldrá el rival contra el ganador del Genk belga y el Friburgo alemán, dos equipos que, en la teoría, no están entre los favoritos para alzarse con la copa.

Los gallegos sabían que su contendiente sería el equipo francés o el Aston Villa, tercero en la Premier, con lo que deberán emplearse a fondo para obtener la clasificación, con el primer partido en Balaídos.

Octavos de final (12 y 19 de marzo):

5. Ferencvaros (HUN) - Braga (POR)

3. Panathinaikos (GRE) - Betis (ESP)

7. Genk (BEL) - Friburgo (GER)

1. Celta (ESP) - Lyon (FRA)

6. Stuttgart (GER) - Oporto (POR)

4. Nottingham (ING) - Midtjylland (DIN)

8. Bolonia (ITA) - Roma (ITA)

2. Lille (FRA) - Aston Villa (ING)

- Cuartos de final (9/16 de abril)

1. Ganador 5 - Ganador 3

2. Ganador 7 - Ganador 1

3. Ganador 6 - Ganador 4

4. Ganador 8 - Ganador 2

- Semifinales (30 abril/7 mayo)

Ganador 1 - Ganador 2

Ganador 3 - Ganador 4

- Final (20 mayo, en Estambul)

Ganador 1 - Ganador 2