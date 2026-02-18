Colombia está presente con cuatro ‘escarabajos’ en el Tour UAE con uno de ellos con un pie en el podio. Se trata de Harold Tejada que marcha tercero en la general a solo un minuto del líder, el italiano Antonio Tiberi.

El huilense, del XDS Astana Team, estuvo en un cabeza a cabeza con el austriaco Felix Gall (Decathlon), el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla) y Tiberi por el triunfo de la etapa tres del tour que finalmente la ganó el líder italiano. Tejada quedó en cuarto lugar a solo 41 segundos del ganador de la jornada.

Hasta la segunda etapa, el deportista colombiano se clasificaba en el puesto 20 hasta su este miércoles cuando dio un salto al ubicarse en el tercer lugar de la general. Lo sigue el belga Lennert Van Eetvelt a siete segundos de arrebatarle el segundo puesto y solo lo separan 39 segundos para derribar al mexicano Isaac del Toro que se impuso en segundo puesto.

XDS Astana Team

La etapa 3 consistió en un recorrido entre Umm al Quwain y la cima de Jebel Mobrah, de 183 km. Se trató de una de las dos etapas de montaña del programa.

La primera parte del recorrido se abrió camino por el desierto, y la segunda y definitiva presentó 20 km de ascenso continuo hasta la meta, con un ligero descenso entre medias. La subida al inédito Jebel Mobrah consta de 13,2 km al 8,1 por ciento. Al principio pendientes medias del 7 por ciento, después 6 km de gran dureza del 12. Cita para escaladores, día para los favoritos.

Los otros tres colombianos son Nairo Quintana (Movistar) que marcha 41; Sergio Higuita García (XDS Astana) que va de 46, y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates XRG) que se ubica en el puesto 109.

El mexicano Isaac del Toro se muestra optimista cuando marcha segundo

El mexicano Isaac del Toro (UAE), segundo clasificado en la etapa de montaña de Jebel Mobrah y en la general del Tour UAE, aseguró que sigue “siendo optimista” al encontrarse a solo 21 segundos del líder, el italiano Antonio Tiberi.

En la subida final, Tiberi atacó de lejos y tras dejar atrás a varios rivales se presentó en solitario en la inédita cima emiratí. Llegó con 15 segundos de ventaja sobre Del Toro.

“En el perfil parecía una subida muy dura, algo que nunca hice como líder del equipo. Controlé mis esfuerzos en la subida. El equipo hizo un trabajo perfecto intentando ayudarme. Gracias a ellos, pude intentar hacerlo bien al final. Me hubiera encantado alcanzar a Antonio Tiberi, pero iba rapidísimo”, comentó el líder del UAE.

Nada que objetar a la victoria del italiano por parte de Del Toro, que sigue mostrándose optimista a falta de 4 etapas.

“Felicito a Tiberi. Lo intenté de verdad. No tenía mucha confianza con el grupo en el que iba en la subida. Quizás 21 segundos de desventaja respecto al líder sean mucho o nada, ya veremos. Sigo siendo optimista”, concluyó.