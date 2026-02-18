Carlos Alcaraz salió airoso de las dificultades que le puso el francés Valentin Royer en el segundo set y sumó su novena victoria en lo que va de 2026 para situarse en los cuartos de final del torneo de Doha donde le espera el ruso Karen Khachanov (6-2 y 7-5).

El murciano, número uno del mundo, disfrutó de un arranque solvente, sin fisuras y tomó ventaja rápidamente al apuntarse el primer parcial por 6-2. El español, invicto en lo que va temporada y con una racha de 64 victorias y solo 5 derrotas desde abril, incluida la trayectoria de 27 partidos ganados y ninguno perdido en pista dura al aire libre, tuvo que recurrir a su mejor versión para enderezar la segunda manga.

Y es que Royer, que nunca ha ganado a un jugador situado entre los diez mejores del ránking y que arrastra un mal inicio de temporada, con derrotas en sus cinco primeros partidos hasta llegar a Doha, mejoró notablemente, logró su primer break en el encuentro, lo consolidó después y se puso con 4-1 y 5-2. Llegó a sacar para apuntarse el set, con 5-3. Pero Alcaraz evitó que el partido se alargara y se fuera a un tercer parcial. Rompió el servicio y logró un parcial de 5-0 que dio la vuelta a la situación y le proporcionó el triunfo.

El español de 22 años, finalista en once de los doce torneos desde abril, selló en una hora y 36 minutos su presencia en sus 55 cuartos de final en el circuito. Por segunda edición consecutiva está en entre los ocho mejores de Doha y ahora le espera el ruso Khachanov.

El ruso, séptimo favorito y campeón en el 2024 de este torneo, ganó en tres sets al húngaro Marton Fucsovics por 6-2, 4-6 y 6-4.

Alcaraz jugará por sexta vez con Khachanov al que siempre ha ganado. Cuatro de ellas sobre tierra batida, la última en el 2025, en el Masters 1000 de Roma, y una en pista dura, en el 2024, en los cuartos de final del torneo de Pekín.

El moscovita, de 29 años, que llegó a ser el octavo del mundo en el 2019 y que ahora es el decimoséptimo jugador del ránking ATP, solo había ganado tres partidos antes de llegar a Doha. Cayó en primera ronda en Hong Kong y en tercera del Abierto de Australia, superado por el italiano Luciano Darderi. En Róterdam perdió en el segundo tramo frente al español Jaume Munar.

No gana un título Khachanov, plata olímpica en Tokio 2020, desde que levantó los trofeos de Almaty en el 2024, el mismo año que ganó precisamente en Doha aunque su premio más preciado fue el Masters 1000 de París que consiguió en el 2018 y que estuvo a punto de repetir el pasado curso cuando jugó la final del Masters 1000 de Canadá y perdió frente al estadounidense Ben Shelton.