Caimanes de Barranquilla arrancó con el pie derecho su participación en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 al imponerse 5-2 sobre los Leones de León (Nicaragua), en compromiso disputado la tarde de este jueves en el estadio Fórum de La Guaira, correspondiente a la primera jornada del torneo internacional.

El conjunto barranquillero supo reaccionar tras un inicio adverso y encontró en el poder de Harold Ramírez la chispa necesaria para darle vuelta al marcador y asegurar su primer triunfo en el certamen.

La victoria fue para el zurdo dominicano José Salvador, quien trabajó un tercio de episodio en relevo para acreditarse el éxito. La derrota recayó en el abridor estadounidense Alfredo Villa, mientras que el salvamento fue para Pedro García, encargado de cerrar el último inning sin contratiempos.

Antes del relevo, Caimanes contó con una sólida apertura del derecho colombo-venezolano Julio Vivas, quien se mantuvo en la lomita durante 4.2 entradas, limitando el daño de la ofensiva nicaragüense y dejando el juego en manos del bullpen.

Tras la salida de Salvador para completar el quinto episodio, el cuerpo de relevistas respondió con autoridad: Ezequiel Zabaleta, Jhon Romero y Emerson Martínez se combinaron para retirar a 12 bateadores de manera consecutiva, apagando por completo cualquier intento de reacción de los felinos.

Leones había tomado ventaja 2-0 en la parte alta del tercer inning, aprovechando un par de errores defensivos del antesalista Kevin Maitán, pero la respuesta de los reptiles fue inmediata.

En la parte baja del episodio, Tito Polo abrió con triple, Carlos Arroyo recibió boleto y acto seguido Harold Ramírez conectó un cuadrangular por todo el jardín izquierdo para voltear la pizarra 3-2 y cambiar el rumbo del encuentro.

Las carreras de la tranquilidad llegaron en el séptimo capítulo, nuevamente con la misma tanda ofensiva. Dobles consecutivos de Polo y Arroyo propiciaron la cuarta anotación, y posteriormente una roleta para doble play de Maitán permitió que Arroyo cruzara el plato con la quinta y definitiva carrera del compromiso.

A la ofensiva, el gran protagonista fue Harold Ramírez, quien terminó de 4-2, con jonrón, tres carreras impulsadas y una anotada. También brilló Tito Polo, de 3-2, con triple, doble y dos carreras anotadas.

Caimanes de Barranquilla tendrá este viernes jornada de descanso y volverá a la acción en los próximos días, con la mira puesta en seguir sumando triunfos en la Serie de las Américas.