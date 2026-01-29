Sean cuales sean los emparejamientos en el sorteo de este viernes de la Liga de Campeones en la sede de la UEFA en Nyon (6 a.m., hora colombiana), no cambiará la condición de favoritos ni del Real Madrid ni del Inter, enfrentados al Bodo/Glimt o al Benfica; ni del Atlético de Madrid, contra el Brujas o el Galatasaray; ni del París Saint-Germain, frente al Mónaco o el Qarabag, en la ronda de dieciseisavos de final, a la que todos acuden sobre aviso.

Destinados a ello por sus propios fallos en esta fase liga, sobre todo en la última jornada los dos equipos españoles y el vigente campeón de la Champions, la certeza de la vuelta como local, pero sobre todo de las posibilidades que le pueden caer en suerte, aligeran el peso de la decepción y del desgaste de una eliminatoria intermedia que los expone, con dos partidos en el margen de una semana: del 17/18 al 24/25 de febrero.

Si juegan el martes la ida, la vuelta será el miércoles o viceversa, según informa la propia UEFA.

Es el camino al que se han obligado el Real Madrid, por su derrota por 4-2 en Lisboa; el Atlético, por su falta de pegada y su revés por 1-2 en el Metropolitano con el Bodo/Glimt; el PSG y el Newcastle, por el empate entre sí en el Parque de los Príncipes; o el Inter, por sus errores precedentes pese a su última victoria. Todos pretendían la vía directa a los octavos de final, sin pasos intermedios, como al que se han visto abocados ahora.

El sorteo está marcado. El Real Madrid y el Inter saben que tienen dos opciones. Una es el Benfica, el mismo equipo que lo goleó este miércoles en Lisboa. Una revancha inmediata. La otra es el Bodo/Glimt, revelación y revolución en las dos jornadas finales, en las que ha ganado sucesivamente al Manchester City (3-1) y el Atlético de Madrid (1-2), además en el Metropolitano, donde los locales habían vencido sus últimos 13 encuentros.

Al equipo de Diego Simeone -también al Juventus- le pueden tocar el Galatasaray, con el que ya empató en la última jornada, con ocasiones suficientes para haber ganado en Estambul (1-1), o el Brujas, al que recuerda de otros tiempos, cuando fue eliminado en la primera fase del torneo en 2022, y que empató en esta fase con el Barcelona.

El Atlético es mejor que sus dos posibles adversarios, pero su falta de pegada es una advertencia inquietante, tras lanzar 26 remates y 64 ataques al Bodo/Glimt para marcar un solo gol, perder 1-2 y quedarse fuera del top ocho, especialmente con un ejercicio de falta de efectividad en la primera parte. Si sigue adelante, en su camino figuran el Liverpool, tercero, y el Tottenham, cuarto.

PSG y Newcastle, contra Mónaco o Qarabag

Ni Paris Saint Germain ni Newcastle entraron tampoco en el top ocho, reducidos los dos en un empate entre sí en el Parque de los Príncipes. La victoria habría clasificado a octavos al ganador. La igualada los dejó a ambos fuera, a la espera de oponente, que oscila entre el Mónaco y el Qarabag, ambos diez puntos de 24 posibles en la primera fase y ambos accesibles para la dimensión del PSG, que se quedó en 14 puntos porque lo ganó ninguno de sus tres últimos compromisos.

Hay un aviso reciente para el conjunto de Luis Enrique Martínez en el caso del Monaco: en esta temporada de la liga francesa, el equipo del Principado venció por 1-0 al PSG, el pasado 29 de noviembre en el estadio Luis II.

El Barcelona y el Chelsea aparecen en su ruta de octavos; igual que el Arsenal y el Bayern, primero y segundo, respectivamente, lo hacen en el horizonte, por un lado, del Atalanta y el Leverkusen y, por el otro, del Borussia Dortmund y el Olympiacos, que se enfrentarán entre sí en dieciseisavos, en sendas eliminatorias mucho más inciertas sobre el papel que las otras tres, aún más si el sorteo depara un enfrentamiento alemán en la próxima ronda.

Es uno de los dos duelos entre equipos del mismo país que puede salir de la extracción de las bolas de este viernes, junto al Mónaco-París Saint Germain, porque el sorteo ya excluye el condicionante de la nacionalidad.

También tiene definidos los ocho cabezas de serie que juegan la vuelta en casa: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen, por ese orden en la tabla del noveno al decimosexto puesto.

Igualmente ya puede haber cruces entre equipos que jugaron entre sí en la anterior fase, como, por ejemplo, el Atlético contra el Galatasaray (1-1 en Estambul), el Real Madrid frente al Benfica (4-2 en Lisboa) y el Olympiacos ante el Bayer Leverkusen (2-0 en Grecia).

“La UEFA confirmará el calendario, incluidas las fechas de los partidos y las horas de inicio, una vez que se haya realizado el sorteo”, anunció el organismo.