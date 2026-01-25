Sin perder un set, con solvencia y autoridad, Carlos Alcaraz atravesó la cuarta ronda del Abierto de Australia después de ganar por 7-6(6), 6-4 y 7-5 al estadounidense Tommy Paul y se situó en los cuartos de final por tercer año seguido.

Leer también: Yáser Asprilla fue cedido al Galatasaray turco con opción de compra

Ha alcanzado su techo hasta ahora en Melbourne el número uno del mundo que intentará rebasar el martes ante el ganador del choque entre el local Alex de Miñaur y el kazajo Alexander Bublik, para alcanzar por primera vez en las Antípodas situarse entre los cuatro aspirantes al triunfo final.

Es el objetivo del murciano de 22 años que apunta claramente al éxito en Australia, el único grande que le falta a su historial y que alimentará la relación de registros históricos con los que ya cuenta.

Tardó dos horas y 37 minutos en culminar la faena el jugador español que sumó su triunfo 88 en los 101 encuentros de Grand Slam que lleva acumulados y que le hizo despertar de forma abrupta en cuanto perdió su saque en el juego inicial y que situó al su rival con un desequilibrio de 2-0 de entrada.

Leer más: El colombiano Marino Hinestroza llega a Río de Janeiro para fichar por el Vasco da Gama

Solo tuvo que esperar seis parciales más, en el octavo juego, para romper el servicio del norteamericano y equilibrar la situación (4-4) que puso de su lado definitivamente en el desempate que ganó por 7-5. Todo en orden para el murciano, segundo con el marcador a favor, con un tiempo más amable que en la víspera, algo menos de calor, y el apoyo en su palco de todo su equipo, ahora encabezado por Samu López.

Un problema médico en la grada, un golpe de calor sufrido por un aficionado, había propiciado de un parón de un cuarto de hora durante ese tie break. No lo acusó Alcaraz que siguió a lo suyo y que amplió su ventaja en el segundo cuando quebró en el tercer parcial y se puso con 2-1 y el servicio. Lo cerró con 6-4. Paul, que había batido claramente en segunda ronda al español Alejandro Davidovich, retirado antes del tercer set después de perder por 6-1 los anteriores, se quedó sin recursos poco a poco.

tiene tomada la medida el español al estadounidense al que ganó esta vez por sexta ocasión seguida en los ocho cara a cara que llevan jugados. Paul, que llegó a ser el octavo del mundo, no lograba tomar ventaja en los parciales y cada vez veía más lejos volver a repetir las semifinales, su mejor papel en Melbourne.

Leer también: Villarreal 0, Real Madrid 2: un doblete de Mbappé le mete presión al Barcelona

“Paul empezó muy fuerte. Fue un gran partido pero creo que llegué con mucha fuerza y lo logré. Hemos mostrado un nivel de tenis muy alto. Y conseguí la victoria en sets seguidos”, destacó Alcaraz en la pista.

El triunfo se alejaba más a Paul, de 28 años y vigésimo del ránking ATP mientras Alcaraz seguía a lo suyo, sin concesiones. Anduvo más equilibrado el set último, con los servicios amarrados en cada lado. Fue en el undécimo cuando lo arrebató el español que en cuanto pudo cerró el triunfo.

“En el saque he estado trabajando mucho tiempo y estoy contento de esa mejoría y tener un alto porcentaje después de cada set. He hecho algunos cambios y ha funcionado bien”, añadió en la pista ante el exjugador Jim Courier que le advirtió que estaba logrando mejores porcentajes de primeros servicios.

“Me estoy sorprendiendo a mí mismo, para ser honesto”, dijo Alcaraz

Alcaraz, que consiguió su segunda victoria en cinco partidos contra jugadores top 20 en Australia, se convirtió en el decimocuarto hombre de la Era Abierta en alcanzar tres cuartos de final en los cuatro torneos de Grand Slam.

El murciano, el jugador con más veces en unos cuartos de final de un Grand Slam antes de los 23 años, uno más que Bjorn Borg y Boris Becker, sigue a lo suyo. Cuartofinalista por tercer año seguido pretende mejorar ese papel. Son los decimocuartos cuartos de final en un Grand Slam y ahora sigue su camino para convertirse en el más joven de la historia en completar el Grand Slam, con 22 años y 272 días por delante de Don Budge.

De igual manera, el murciano aspira a convertirse en el jugador más joven en ganar siete títulos de Grand Slam individuales masculinos, por delante de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979 con 23 años y 4 días.