El atacante colombiano del Girona Yáser Asprilla ya vuela hacia Turquía para cerrar su llegada al Galatasaray, ha informado este sábado el club otomano con un video publicado en sus redes sociales en el que aparece el jugador en el interior de un avión saludando a sus aficionados.

Según han explicado varios medios el jugador recalaría en el Galatasaray cedido con una opción de compra obligatoria en función de objetivos que superaría los 20 millones de euros.

Asprilla se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Girona en 2024 después de que el club catalán pagara alrededor de 20 millones de euros al Watford inglés, pero el jugador colombiano no ha respondido a las expectativas y no ha logrado consolidarse en las alineaciones de Míchel Sánchez.

Ha jugado 50 partidos como rojiblanco en una temporada y media, pero 25 han sido como suplente porque no ha podido tener continuidad. Solo ha sumado cuatro goles y dos asistencias.

Después de un primer año decepcionante en Montilivi, firmó una pretemporada alentadora y empezó el curso con cuatro titularidades en las primeras cinco jornadas, pero con el paso de las semanas volvió al estatus de revulsivo: desde entonces solo ha sido titular dos veces más en LaLiga EA Sports.